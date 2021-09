Harry e Meghan entram na lista de 100 influenciadores da Time

O príncipe britânico Harry e sua esposa, Meghan, ocupam uma das capas da edição mundial da revista Time com as 100 pessoas mais influentes do mundo nesta quarta-feira.

A lista ainda inclui as cantoras Billie Eilish e Britney Spears e a ginasta olímpica Simone Biles.

Harry e Meghan, que abdicaram de suas funções reais no ano passado e se mudaram do Reino Unido para o Estado norte-americano da Califórnia, estão em uma das sete capas internacionais dedicadas aos homenageados.

A foto mostra o casal, conhecido como duque e duquesa de Sussex, vestido casualmente com árvores aparecendo atrás.

O editor-chefe da Time, Edward Felsenthal, disse que a lista destaca "líderes extraordinários de todo o mundo trabalhando para construiu um futuro melhor" que, "em um ano de crise, encaram desafios".

A lista de 100 nomes, que não tem uma ordem, incluiu 54 mulheres e ainda contou com figuras políticas como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sua vice, Kamala Harris, e o ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Harry e Meghan deixaram o Reino Unido em 2020 para construírem uma vida independente, lançando a Fundação Archewell e firmando acordos lucrativos para produzir programas de televisão e um podcast.

O chef Jose Andres, que tem uma parceria com a Fundação Archewell, escreveu em apoio ao casal.

"Não é o que Harry e Meghan fazem, ou quem são... em um mundo no qual todos têm uma opinião sobre pessoas que não conhecem, o duque e a duquesa têm compaixão pelas pessoas que não conhecem. Eles não só opinam, eles vão à luta."