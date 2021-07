Hall de entrada: decoração charmosa e simples para a casa

Devemos tratar a decoração do nosso imóvel desde o seu primeiro ambiente, o hall. Decoradores sempre dizem que o hall de entrada é o verdadeiro cartão de visitas das edificações, tanto residenciais quanto comerciais.

Uma das funções do hall é fazer uma introdução de tudo aquilo que está por vir adiante. Ou seja, se de cara a sua casa já aparece convidativa, é provável que as pessoas fiquem mais à vontade para entrar e te visitar.

Nestes tempos de pandemia, essa transição ficou ainda mais importante. Agora, o hall de entrada é uma parada obrigatória para todos largarem aqueles objetos trazidos da rua, sobretudo os sapatos.

Isso quer dizer que a decoração deste ambiente deve atender não só os gostos e preferências dos moradores, mas também as novas necessidades que eles possam ter. Vamos refletir sobre isso e muito mais no texto a seguir.

Quais pontos do hall de entrada podem receber mais elementos de decoração?

Halls decorados. Halls decorados.

Imagine você, neste exato momento, abrindo a porta de entrada de uma residência. Então ver muitas cores, brilhos e texturas. Este impacto visual causado por todos os elementos na decoração fará você decidir qual o próximo passo irá dar, recuar ou dar mais passos em frente. Ou seja, o tratamento espacial dado ao primeiro ambiente do imóvel pode funcionar como uma seleção de visitantes.

Mas queremos que as pessoas desejem entrar com felicidade nas nossas casas, não é? Contudo, elas só passarão deste ponto se assim lhes for permitido, nada bloquear o seu caminho.

Você precisa ter isto muito bem em mente na hora de ambientar o hall de entrada da sua casa. Dê preferência, tente deixar livre este corredor de circulação que liga a porta de entrada com o próximo ambiente - que provavelmente será a sala de estar.

Explicando melhor, nessa faixa de planta baixa do hall de entrada não podem ficar poltronas, pedestais com estatuetas, vasos de plantas, e nada mais.

Se o hall de entrada da sua casa tiver exatamente a largura ou quase a largura da própria porta de entrada, a decoração local deve ser limitada somente aos revestimentos de pisos e paredes. Mas se a planta for mais quadrada, em tese, sobraria espaço para mais itens na decoração.

Jamais coloque móveis e outras peças de grandes medidas posicionados atrás da porta de entrada, impedindo a sua abertura total em 90 graus, um problema para o dia a dia.

Mas na parede oposta podemos colocar espelhos, vasos, nichos, aparador, e mais. E excepcionalmente quando o hall de entrada é bem grande, os decoradores costumam colocar uma mesa no centro do ambiente, para desacelerar a circulação no local.

Quais materiais ajudam na manutenção e limpeza do hall de entrada?

-

Sempre a maior preocupação dos decoradores com relação ao hall de entrada era fazer com que estes espaços das residências fossem charmosos e atrativos.

Funcionalidade não era uma questão relevante nestes projetos. E consequentemente não se colocava limites ao que se podia ou não utilizar para ornamentar nestes espaços dos imóveis. Foi assim até que chegou a recente pandemia.

Como você sabe, nós passamos a utilizar o hall de entrada das nossas casas como uma área de pré-higienização - nossa e dos objetos que trazemos da rua.

Então queremos que esse local também seja mais fácil de limpar, garantindo a proteção e a boa saúde de todos. Enfim, pode-se dizer que devemos agora pensar melhor sobre quais os materiais que utilizamos em decoração de hall de entrada. Eis as nossas recomendações:

Quanto aos pisos, melhor seria utilizar aqueles revestimentos - como azulejos - sendo mais lisos e com o mínimo de rejunte entre as peças - onde sempre acumula muita poeira -, e como era resistência ao uso frequente de produtos de limpeza.

Nada de tapetes, a não ser que sejam emborrachados e lavados com bastante frequência. Ao invés disso, pode-se considerar um mosaico de piso - feito das próprias lajotas de revestimento escolhidas no tópico anterior - para adornar o ambiente.

Para as paredes, utilizar aquelas tintas laváveis, que prometem reduzir bastante a proliferação de bactérias nas paredes;

Ornamentos em vidro e pedra são mais fáceis de serem higienizados.

Do mesmo modo, móveis metálicos.

Você quiser utilizar móveis de madeira no hall de entrada, pode-se considerar acabamentos como o laminado - que, inclusive, é utilizado em cozinhas e banheiros. Para proteger o tampo de aparadores e mesinhas, uma ideia é cobrir a área com uma placa de vidro.

Cores e elementos para deixar o hall de entrada mais sofisticado

-

Agora não vamos mais falar de resistências, mas de beleza, de impacto visual. Por tudo que dissemos no tópico anterior, agora você já sabe que, com as peças nos materiais e acabamentos certos, é possível aliar estética e praticidade para decoração de hall.

Então chegou a vez de exercermos a nossa criatividade e colocarmos o nosso bom gosto e bom senso em atividade para fazer este espaço parecer mais acolhedor e até confortável.

Por certo, as decorações de hall de entrada não são tão calorosas quanto as decorações de salas e quartos, por exemplo.

Mas podemos "jogar" neste cômodo elementos que ajudem o cenário a se ligar esteticamente com o resto da casa e também expressar parte da nossa personalidade, gostos e preferências. Não é aconselhável ter no local fotos de família e coisas similares. A ideia não é expor a sua intimidade. Certo?

Ao invés disso, use quadros com imagens abstratas, vasos de plantas, vasos decorativos, esculturas e luminárias - incluindo abajures de piso, abajures de bancada, arandelas e até pendentes.

A diferença das peças que você vai escolher para este ambiente com relação ao mesmo tipo de peça que você vai escolher para o resto da casa tem haver com apelo cenográfico. Esses itens devem trazer movimento e "poesia" para essa decoração.

Para criar uma decoração de visual mais sofisticado, você deve seguir uma paleta de cores neutras - como cinza, bege e preto. Itens como espelhos, pendentes de cristal e arranjos de flores - como rosas, lírios e orquídeas - devem trazer mais requinte para o ambiente.

Neste sentido, até o desenho, cor e acabamento da folha da porta de entrada do hall pode fazer a diferença. Que tal um hall de entrada tão bonito quanto esses? Vamos lá, comece já a decorar esse o seu!

Essas dicas de decoração para hall foram criadas pela equipe Viva Decora.