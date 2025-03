Quanto custa viajar para as Ilhas Maldivas?

Localizadas no Oceano Índico, a sudoeste da Índia, as Ilhas Maldivas são um dos destinos mais cobiçados por turistas ao redor do mundo. Conhecidas pelas suas águas cristalinas, praias de areia branca e resorts luxuosos, oferecem uma experiência única de relaxamento e exclusividade — já que são um local caro para se visitar.

Composto por 26 atóis e mais de mil ilhas, a maioria das quais abriga centros turísticos e ecológicos., o arquipélago tem como principal atrativo seus recifes de corais, perfeitos para mergulhos e atividades aquáticas.

Quem deseja conhecê-lo deve saber que a alta temporada vai de dezembro a abril, quando o clima é mais quente e com menos chuvas, sendo também o período mais caro. Já a baixa temporada, de maio a novembro, oferece preços mais acessíveis, com mais possibilidade de chuva e ventos, mas ainda assim com grande beleza natural.

Quanto custa ficar sete dias nas Maldivas?

A viagem para as Ilhas Maldivas pode ser cara, especialmente por causa da hospedagem e dos custos com alimentação e passeios. Para um pacote de sete dias, o valor pode variar dependendo do tipo de acomodação escolhida.

As opções mais acessíveis começam em torno de R$ 7.000 a R$ 9.000 por pessoa em hotéis de categoria econômica ou guesthouses em ilhas locais. Para uma estadia mais luxuosa, com direito a resorts 5 estrelas e bangalôs sobre a água, o preço pode facilmente ultrapassar os R$ 20.000 a R$ 30.000 por pessoa, dependendo da época e da exclusividade do local.

A alimentação no local também tende a ser cara. Nos resorts, uma refeição pode variar de R$ 150 a R$ 300 por pessoa, enquanto nas ilhas locais o custo pode ser mais baixo, com refeições simples que custam entre R$ 40 a R$ 80.

Passeios pagos, como mergulho com cilindro, safáris de peixe-boi e passeios de barco para observar golfinhos, podem custar de R$ 500 a R$ 1.500, dependendo do tipo de atividade. Os principais pontos turísticos, como a capital Malé e a Ilha de Maafushi, podem ser visitados gratuitamente, mas atividades como o turismo subaquático exigem uma taxa extra.

As compras de souvenirs e artesanato nas Maldivas também não são baratas, com preços variando de R$ 50 a R$ 300 por item.

O que conhecer nas Ilhas Maldivas?

O principal atrativo do arquipélago são as atrações naturais e atividades aquáticas. Entre os principais passeios estão:

Mergulho e snorkel : Com diversos recifes de corais ao redor das ilhas, as Maldivas são perfeitas para a prática dessas atividades. Locais como o Atol Ari e o Atol Baa oferecem uma experiência única com vida marinha exuberante.

Ilha de Maafushi : Uma das poucas ilhas locais acessíveis ao público, Maafushi oferece uma experiência mais autêntica, com lojas de artesanato, praias tranquilas e restaurantes que servem pratos típicos locais.

Capital Malé : Embora não seja um destino turístico de praia, a capital oferece mercados vibrantes e cultura local, como a Mesquita Hukuru Miskiy e o Museu Nacional das Maldivas.

Passeios de barco: Passeios em barco para observar golfinhos e tubarões-baleia são uma atração popular. Muitos passeios incluem também paradas em ilhas desertas e experiências de pesca noturna.

Qual o preço de uma viagem para as Ilhas Maldivas?

O custo de uma viagem para as Ilhas Maldivas varia significativamente de acordo com a classe do voo e a época do ano. Como não existem voos diretos do Brasil para o local, os turistas precisam fazer pelo menos uma escala, geralmente em Dubai, Doha ou Abu Dhabi, com uma duração de voo de cerca de 18 a 24 horas.

O preço das passagens aéreas de ida e volta pode variar entre R$ 4.000 e R$ 7.000 por pessoa, dependendo da companhia aérea e da antecedência com que as passagens forem compradas.

Além do voo, o transporte até os resorts nas ilhas também pode representar um custo adicional. Muitos oferecem transporte de barco ou hidroavião, cujos preços variam de R$ 500 a R$ 2.000, dependendo da distância e do tipo de transporte.

Para economizar, a dica é monitorar os preços e comprar as passagens com o máximo de antecedência possível.

Dicas para economizar na viagem para as Ilhas Maldivas

Embora o arquipélago seja um destino de luxo, existem algumas formas de economizar na viagem para lá. Optar por ilhas locais, como Maafushi, e escolher hospedagens mais simples pode reduzir significativamente os custos.

Outra dica importante é reservar passeios e atividades diretamente com operadoras locais, que muitas vezes oferecem preços mais baixos do que os pacotes vendidos pelos resorts.

Por que você deve saber disso?

Entender o custo de uma viagem para as Ilhas Maldivas é essencial para quem deseja explorar esse paraíso tropical sem surpresas financeiras. Com o preço elevado de hospedagem, alimentação e passagens, planejar com antecedência e pesquisar as melhores opções de transporte e atividades pode fazer toda a diferença.