Nova Zelândia triplica taxa de turismo a estrangeiros – e medida passa a valer ainda neste ano

O governo da Nova Zelândia anunciou um aumento significativo nas taxas de entrada para turistas estrangeiros, que serão triplicadas a partir de outubro. A taxa de Conservação e Turismo Internacional (International Visitor Conservation and Tourism Levy – IVL), atualmente em NZD 35 (cerca de R$ 124,13), subirá para NZD 100 (aproximadamente R$ 349). No entanto, cidadãos australianos, habitantes de certas ilhas do Pacífico e viajantes em trânsito pelo país estarão isentos dessa cobrança. As informações são da Business Insider.

Segundo o Ministério de Negócios, Inovação e Emprego da Nova Zelândia, o aumento da taxa visa enfrentar desafios crescentes na infraestrutura de turismo e conservação, já que o aumento contínuo de visitantes tem gerado pressão sobre o meio ambiente, as comunidades e as infraestruturas locais. A iniciativa também busca garantir que o ônus financeiro associado ao turismo não recaia apenas sobre os neozelandeses.

Aumento significativo de visitantes

Nos últimos anos, o país tem registrado um aumento substancial no número de visitantes internacionais, pressionando os recursos naturais e infraestruturas turísticas. Essa crescente demanda tem gerado preocupações sobre o impacto ambiental, com a sobrecarga de locais naturais famosos e o aumento de resíduos e trânsito em áreas turísticas.

Em uma consulta pública realizada em junho, que contou com 1.100 contribuições, 88% dos participantes concordaram que a receita atual gerada pela IVL — cerca de US$ 50 milhões anuais (R$ 282 milhões) — era insuficiente para enfrentar os desafios impostos pelo turismo. Além disso, 93% dos respondentes apoiaram o aumento da taxa, sendo a maioria favorável à elevação para NZD 100. A expectativa do governo é que o novo valor da IVL gere aproximadamente NZD 229 milhões (cerca de R$ 798 milhões) por ano, destinados a projetos de conservação e melhorias no setor turístico.

O turismo na economia neozelandesa

Embora o turismo seja responsável por 3,7% da economia neozelandesa, sendo uma das principais indústrias do país, ele também exerce uma pressão direta sobre os marcos naturais. De acordo com o Departamento de Conservação do país, cerca de 70% de todas as viagens internacionais à Nova Zelândia envolvem atividades de ecoturismo, como trilhas e visitas a atrações naturais. Locais emblemáticos, como Milford Sound-Piopiotahi, famoso fiorde considerado por muitos como a "oitava maravilha do mundo", são particularmente vulneráveis aos danos causados pelo turismo em massa.

Em 2021, o Departamento de Conservação já havia alertado sobre a necessidade de proteção adicional para Milford Sound-Piopiotahi, que estava sofrendo com o aumento exponencial de visitantes. Parte dos recursos da IVL foi direcionada para um plano de proteção desse local.