Horta com pouco espaço: conheça 27 temperos, ervas e hortaliças para cultivar

O frio continua predominante no país, em algumas regiões com menos ou mais força. Mas para quem curte viver a experiência da horta em casa, as condições climáticas do mês de agosto oferecem um ambiente propício para o plantio e crescimento saudável de algumas plantas.

De olho no clima de cada região

Apesar de estarmos no inverno, a estação não tem as mesmas características em todo o país. Então é preciso olhar individualmente para cada região e o que pode ser cultivado em cada uma delas. Afinal, nada melhor do que plantar, colher e consumir um alimento em sua própria casa e ter uma alimentação mais saudável.

Por isso, a ISLA Sementes, empresa brasileira de sementes de hortaliças, flores, ervas, temperos e árvores nativas do Brasil, traz algumas dicas do que você pode plantar nesse período. Confira!

Hortaliças

Em todas as regiões do Brasil você pode plantar:

Alface

Com excelente volume e padrão de folhas, a alface é indicada para outono e inverno. Muito utilizada na gastronomia para montagem de saladas.

Almeirão

Planta vigorosa e uniforme, com folhas firmes, repolhudas e crocantes. Pode ser utilizada refogada, em saladas simples, em frangos ensopados e diversos outros pratos.

Berinjela

Planta compacta e vigora com ampla adaptação de cultivo, a berinjela é um frutos de formato cilíndrico e coloração roxo-escuro brilhante. Pode ser utilizada em diversos preparos culinários, como saladas, sucos, sopa ou cremes.

Cenoura

Com raízes cilíndricas, uniformes e de coloração alaranjada intensa, as cenouras são muito utilizadas em saladas, sucos, sobremesas, sopas e pães.

Espinafre

O espinafre produz folhas grandes, verde-escuras e de formato periforme. É indicado para plantio o ano todo. Pode ser usado em saladas, frito, em tortas e sucos.

Melancia

Com frutos redondos, de boa textura e firmes, a melancia tem polpa com excelente coloração interna. É ideal para consumir in natura, em sucos e sobremesas.

Melão

Com frutos ovalados, casca lisa de coloração amarela, polpa de textura consistente e adocicada, o melão é perfeito para consumo in natura, em sucos e sobremesas.

Pepinos

Os pepinos são muito adaptáveis a diferentes sistemas de cultivo. De formato cilíndrico e uniformes, são perfeitos para utilização na gastronomia, principalmente em saladas.

Pimentas

Com frutos firmes, boa uniformidade e ótima qualidade, as pimentas são ótimas opções para o mês de agosto. Além disso, possuem uma excelente apresentação gastronômica.

Outras regiões

Mas, caso você more nas Regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Norte de Minas Gerais, também pode plantar:

Coentro

Com coloração verde-escura brilhante e aroma acentuado, o coentro é utilizado para trazer mais sabor a pratos culinários.

Já na região sul, no estado de São Paulo e no Sul de Minas Gerais, você também pode plantar:

Acelga

De sabor levemente amargo, a acelga possui folhas lisas, largas e grossas de coloração verde-escura com talos brancos e achatados.

Agrião

Com agradável sabor, o agrião pode ser consumido cru em saladas, sanduíches, em sopas e outras receitas.

Beterraba

Muito utilizada em saladas e em sucos, a beterraba é uma variedade de ótimo vigor e boa uniformidade.

Cebolinha Verde

Muito utilizada como tempero, a planta produz flores comestíveis que dão um toque especial acebolado aos pratos. Pode ser facilmente cultivada em vasos e jardineiras.

Chicória

Planta com melhor adaptação em temperaturas amenas, possui sabor levemente amargo, folhas grandes, lisas e uniformes.

Couve

Pode ser consumida crua, refogada, cozida ou para elaboração de saladas e sucos verdes.

Ervilha

Planta de crescimento indeterminado, a ervilha tem ampla adaptação a diversas regiões do Brasil, além disso, suas vagens são planas e possuem a cor verde. As ervilhas são perfeitas para compor pratos e saladas.

Nabo

Planta vigorosa e nutritiva, é muito utilizada para sopas e saladas.

Temperos e ervas

Para os apaixonados por chás e uma comida bem temperada, também existem ervas e especiarias que podem ser cultivadas em agosto. Confira abaixo as opções para utilizar nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil:

Alecrim

Utilizado na culinária e na perfumaria, o alecrim é indicado para ser plantado tanto no verão como no inverno. Na culinária, pode ser usado em condimento de assados e grelhados de porco, peixes e aves.

Arruda

Planta rústica, perene, com folhas pequenas ovaladas e de coloração verde acinzentada. É muito utilizada como erva medicinal.

Camomila

Planta adaptável a climas temperados, a camomila é utilizada na maioria das vezes para infusão. Ela também é considerada uma PANC (planta alimentícia não-convencional) por ter uma ou mais partes comestíveis.

Cebolinha

Indicada para cultivo no verão e no inverno, a cebolinha é muito utilizada para temperar saladas, maioneses, sopas, omeletes, molhos, carnes em geral e pizzas.

Hortelã

Usada para a obtenção de óleos essenciais, a hortelã também é muito utilizada como condimento, aromatizante, chá e no preparo de outras bebidas.

Manjericão

Folhas pequenas e muito perfumadas, o manjericão é perfeito para uso ornamental e na culinária como tempero para saladas, frangos, peixes, omeletes, ensopados de carnes, doces ou licores.

Orégano

Com folhas pequenas, ovais e levemente arredondadas, o orégano pode ser utilizado na culinária como tempero para pizzas, queijos e omeletes. Já as suas flores podem ser usadas em infusões ou como decoração.

Salsa Crespa

Planta rústica de sabor leve, de folhas crespas bem distribuídas e coloração verde e de fácil rebrote, a Salsa Crespa é ideal para decorar e dar cor às receitas.

Tomilho

Muito usado em sopas, carnes e aromatizador de vinagres. Resiste muito bem a baixas e altas temperaturas. Muito utilizada na perfumaria e na gastronomia como tempero.

Como plantar adequadamente?

Escolha um recipiente para fazer um plantio: vaso, floreira ou canteiro que tenha boa drenagem para que a cultivar cresça de forma saudável. Em seguida, defina o local de sua casa onde ficará a sua planta. É essencial que seja um local que receba luminosidade por mais tempo ao longo do dia.

Acrescente no recipiente escolhido o substrato que preferir e insira a semente escolhida. É importante regar diariamente de acordo com a necessidade da semente.

Como manter as plantas saudáveis e bonitas?

Esteja atento aos manejos necessários ao plantar, por exemplo, o controle de umidade no solo por meio da rega adequada, já que neste período do ano em muitas regiões a tendência é que o solo mantenha mais a umidade, necessitando menos de regas.

Por Carolina Ribeiro