Dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, eleitos por Casual EXAME em 2024, xxxx estão em Curitiba. A capital paranaense reúne representantes da boa gastronomia e o que há de melhor da arte culinária. A seleção dos estabelecimentos foi feita por um júri formado por 72 renomados críticos e influenciadores de todo o país (veja a lista no final deste conteúdo).

Cada especialista apontou dez restaurantes de sua preferência, sem ordem de importância. Todos os votos foram compilados e organizados nesta lista. Em caso de empate, a organização foi feita por ordem alfabética. É um guia para você, leitor, conhecer o que há de melhor no país. A lista também reconhece o trabalho de toda a cadeia, dos chefs, aos garçons e empresários.

Manu (Curitiba)

Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação (Helena Peixoto/Divulgação)

Manu Buffara é daquele tipo de pessoa que se dedica ao extremo em tudo o que faz. É ligada no 220 volts, adora estar rodeada de bons cozinheiros —Alex Atala e Rene Redzepi são alguns deles — e tem uma boa dose de ousadia. Desde 2011 comanda o Manu, em Curitiba, o primeiro restaurante do Brasil comandado por uma chef mulher a servir apenas menu degustação — custa 720 reais, sem harmonização. Por meio dela a capital paranaense ganhou destaque no cenário gastronômico mundial. Ela foi eleita, em 2022, a melhor chef da América Latina pelo célebre Latin America’s 50 Best Restaurants. Para suas criações, trabalha somente com ingredientes sazonais e frescos, sendo 60% deles de origem vegetal. É daquele tipo de chef que não apenas compra os ingredientes mas conhece os fornecedores, toda a cadeia e ajuda a fomentar o ecossistema da gastronomia local. Neste ano, abrirá seu segundo restaurante, o Ella, em Nova York, respeitando os mesmos princípios de sazonalidade e ingredientes frescos, mas com um toque brasileiro.

Serviço: Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta-feira a sábado, das 18h às 22h30.

Igor (Curitiba)

​"São as pequenas coisas que um faz pelo outro dentro de um restaurante que fazem diferença no prato do cliente". Essa é a definição que o chef Igor Marquesini dá quando perguntam sobre o aclamado restaurante Igor, em Curitiba. Depois de passar anos em restaurantes pelo Brasil e pelo exterior, o cozinheiro decidiu abrir a casa que serve menu degustação em duas versões (um mais longo que custa 350 reais e outro mais enxuto, que sai por 260 reais). No prato, sabores que mudam conforte a sazonalidade dos ingredientes, mas que trazem muitas referências da vida do chef, principalmente locais, do Paraná.

Serviço: Rua Gutemberg 151, Batel, Curitiba. Abre de terça a sábado no jantar.

Asu (Curitiba)

O chef Danilo Nakamura Takigawa define o cardápio do Asu como autoral. Ou seja, ele coloca nos pratos muitas referências que acumulou ao longo da carreira, passando por clássicos da gastronomia mundial e sabores com relação afetiva. Tem opções à la carte como o arroz de pato (125 reais), e o fettuccine (120 reais). Também tem o menu degustação (310 reais, sem harmonização) em que convida o cliente a confiar em toda a experiência do chef para criar combinações únicas.

Serviço: Alameda Augusto Stellfeld, 813, Centro, Curitiba. Abre de terça a sábado no jantar.

Hai Yo (Curitiba)

O restaurante fica dentro do hotel Grand Mercure Curitiba Rayon e funciona também para quem não é hóspede. Com gastronomia asiática, a casa convida a um passeio por meio de um menu degustação que pode ser de sete a até 15 tempos, tudo conduzido pelas mãos do chef Lucas Coelho. O foco do trabalho do chef são em sabores do extremo oriente e do sudeste asiático.

Serviço: Rua Visconde de Nácar, 1424, Centro, Curitiba. Abre de segunda a sábado no jantar.

K.Sa (Curitiba)

Quem comanda o empreendimento é a chef Claudia Krauspenhar, participante da segunda temporada do Mestre do Sabor. A seção de entrada do cardápio lista opções que não pesam no estômago como ostras gratinadas ao creme de raiz forte (a partir de 45 reais); tartar de atum ao molho oriental (59 reais); e o clássico steak tartare (49 reais). Há massas como tagliatelle com ragu de ossobuco (69 reais) e risotos como o de pêra com gorgonzola e cogumelos (67 reais), além de peixes e carnes.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Bigorrilho, Curitiba. De terça a sábado das 19h às 23h.

Feér (Curitiba)

Lênin Palhano é um dos chefs mais consagrados da capital paranaense. Apesar de não ter nascido em Curitiba, foi lá que começou a trilhar a sua trajetória. Comandou diversos grandes restaurantes da cidade, e conquistou dezenas de prêmios. Após uma temporada em Brasília, ele voltou a Curitiba para inaugurar o Feér, em um casarão restaurado, próximo ao Centro Histórico da cidade. O menu passeia por clássicos da gastronomia italiana, mas com toques contemporâneos e autorais do chef. Não deixe de provar o nhoque bolonhesa com espuma umami (110 reais), e o arroz caldoso de coração de galinha (79 reais).

Serviço: Av. Manoel Ribas, 540, Mercês, Curitiba. Abre de terça a sábado no almoço e jantar; no domingo somente no almoço.

Fujii (Curitiba)

Em um diminuto espaço no Mercado Municipal de Curitiba está um dos restaurantes japoneses preferido dos moradores e visitantes da cidade há quase duas décadas, o Fujii. Comandado pelo chef Vinicius Fujii, o restaurante apresenta comidas como Katsusiri, sanduíche de shokupan, siri mole empanado, alga e maionese, lamens, e combinados com peixes frescos do dia, vieiras e ovas.

Serviço: Mercado Municipal de Curitiba – Av. Sete de Setembro, 1865 – Box 194 – Centro, Curitiba – PR. De terça a sábado das 11h30 às 16h e domingo das 11h30 às 15h.

Os 100 melhores restaurantes do Brasil

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME estão estabelecimentos em 15 cidades

1 Lasai Rio de Janeiro 2 Origem Salvador 3 A Casa do Porco São Paulo 4 Oteque Rio de Janeiro 5 Maní São Paulo 6 Nelita São Paulo 7 Manga Salvador 8 Evvai São Paulo 9 Fame Osteria São Paulo 10 Manu Curitiba 11 Notiê São Paulo 11 Pacato Belo Horizonte 11 Ping Yang São Paulo 14 Mocotó São Paulo 14 Ocyá Rio de Janeiro 16 Glouton Belo Horizonte 16 Metzi São Paulo 16 Tuju São Paulo 19 Cozinha Tupis Belo Horizonte 19 Murakami São Paulo 19 Picchi São Paulo 22 Cepa São Paulo 22 Shihoma Pasta Fresca São Paulo 24 Aiô São Paulo 24 Cais São Paulo 26 Cala del Tanit São Paulo 26 Goya Zushi São Paulo 28 Igor Curitiba 29 Asu Curitiba 30 Banzeiro São Paulo/Manaus 30 Capincho Porto Alegre 32 D.O.M São Paulo 33 Dona Mariquita Salvador 34 Oro Rio de Janeiro 34 Taberna Japonesa

Quina do Futuro Recife 34 Tragaluz Tiradentes-MG 37 Arvo Recife 37 Fasano São Paulo 37 Florestal Belo Horizonte 40 Haru Rio de Janeiro 40 Lilia Rio de Janeiro 42 Ori Salvador 42 Toto Rio de Janeiro 44 Valle Rústico Garibaldi-RS 44 Xapuri Belo Horizonte 46 Birosca Belo Horizonte 46 Ca-Já Recife 46 Casa 201 Rio de Janeiro 49 Charco São Paulo 50 Corrutela São Paulo 50 Hai Yo Curitiba 50 Imakay São Paulo 50 Kanoe São Paulo 54 Kan Suke São Paulo 55 Kazuo São Paulo 55 Komah São Paulo 57 K.sa Curitiba 57 Kuro São Paulo 59 Mee Rio de Janeiro 59 Mesa do Lado Rio de Janeiro 61 Osso São Paulo 62 Per Lui Belo Horizonte 62 Sult Rio de Janeiro 64 Tanit São Paulo 64 Tiara Rio de Janeiro 66 Tordesilhas São Paulo 66 Aizomê São Paulo 68 Altar Cozinha

Ancestral São Paulo 68 Amado Salvador 68 Ama.zo São Paulo 71 Angá Petrópolis-RJ 72 Animus São Paulo 73 Arturito São Paulo 74 Babbo Osteria Rio de Janeiro 74 Barú Marisquería São Paulo 74 Borgo Mooca São Paulo 77 Carlota São Paulo 78 Caxiri Manaus 79 Chez Claude São Paulo/Rio de Janeiro 79 Chiwake Recife 81 Cipriani Rio de Janeiro 81 Cora São Paulo 83 Cuia São Paulo 84 Daimu Porto Alegre 84 Feér Curitiba 84 Fujii Curitiba 87 Koral Rio de Janeiro 88 La Villa Tiradentes-MG 89 Tangará Jean-Georges São Paulo 90 Makoto San São Paulo 90 Ninita Belo Horizonte 92 Madê Santos-SP 92 Oseille Rio de Janeiro 94 Président São Paulo 94 Cozinha 212 São Paulo 96 Rudä Rio de Janeiro 97 San Omakase Rio de Janeiro 98 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 99 Remanso do Peixe Belém 100 Tarso Restaurante Brasília

Júri: Aline Gonçalves (jornalista), Ana Carolina Lembo (@dopaoaocaviar), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Arnaldo Lorençato (Veja SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Benício Siqueira (revista Deguste), Bruno Albertim (@brunoalbertim), Bruno Calixto (jornalista), Carolina Daher (revista Encontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornal Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniel Salles (jornalista), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernando Liberato (@serialgrillerofc), Flavia Schiochet (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (jornalista), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Vitoria (Robb Report), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), João Grinspum Ferraz (Casa do Carbonara), José Luiz Soares (@dopaoaocaviar), Josimar Melo (Sabor & Arte e Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Kike Martins (revista 29horas), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lili Almeida (@cheflilialmeida), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Barbo (jornalista), Luciana Fróes (O Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Maria Helena Esteban (Revista Estação Zona Sul), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marília Miragaia (Folha de S.Paulo), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Nide Lins (@nidelins), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Paula Theotonio (jornal Correio), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Ronaldo Jacobina (Correio),Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Tavinho Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia) e Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).