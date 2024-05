Moda e música: 5 lançamentos de sneakers em maio

A relação entre música e moda sempre estiveram próximas. Neste mês, dois lançamentos de coleções são inspirados em cantores. A Converse acrescenta um novo capítulo com o rapper americano Tyler, The Creator, com três novos modelos do GOLF le FLEUR*. Já a Adidas apresenta uma nova versão da silhueta Campus, com assinatura do cantor porto-riquenho Bad Bunny.

Converse

Converse: GOLF le FLEUR* em colaboração com Tyler, The Creator. (Divulgação/Divulgação)

Neste ano, a parceria firmada entre a Converse e Tyler, The Creator acrescenta um novo capítulo à história da dupla, que personaliza a icônica silhueta do Chuck 70 em sua versão low (de cano baixo), agregando uma estampa camuflada característica da grife fundada pelo cantor, a GOLF le FLEUR*.

Foram criadas quatro opções para esta nova versão, todas protagonizando o padrão de camuflagem ousado da parte superior do calçado. Entre as novidades, estão o forro em malha e a palmilha personalizada com os logos das duas marcas. Na sola, é estampada uma figura de bellboy (ajudante em recepções de hotel, em português).

Os Converse X Golf Le Fleur* Camo Chuck 70 associam a qualidade dos materiais premium do icônico Chuck 70 com o estilo original de Tyler, The Creator e sua marca. A paleta de cores foi definida pelo rapper, conhecido por ter formado, ao longo dos anos, uma estética específica e distinta, utilizando padrões únicos que refletem sua personalidade e seu estilo.

O novo modelo, que terá vendas limitadas, está disponível no e-commerce brasileiro da Converse, e em sua loja física no Shopping Cidade São Paulo, a partir de R$ 649,90.

ASICS SportStyle

A ASICS SportStyle lança modelo em parceria com o designer búlgaro Kiko Kostadinov. (Divulgação/Divulgação)

A ASICS SportStyle e o designer búlgaro Kiko Kostadinov se unem em uma nova colaboração, utilizando o GEL-TEREMOA como tela para sua expressão conjunta. Explorando os conceitos de liberdade e flexibilidade, o modelo é confeccionado com um material que imita couro, com sobreposição de malha. Seu perfil revela uma aparência ainda mais amortecida devido à construção em malha de calibre fino, enquanto a aplicação têxtil adiciona brilho que ecoa a tecnologia e a estabilidade da estrutura do GEL. A experiência de conforto é elevada com o amortecimento FF BLAST PLUS para absorção de impacto sob os pés, enquanto o TRUSSTIC no calcanhar proporciona maior estabilidade e conforto.

Disponível em duas tonalidades: Snow White/ASICS Blue e Obsidian Black/Dahlia, esta edição limitada, o GEL-TEREMOA já está disponível nas lojas da ASICS, em seu e-commerce e na loja parceira Guadalupe, pelo preço sugerido de R$1.799,99.

Yuool

Yuool Fit Neon. (Divulgação/Divulgação)

Com inovações funcionais, a Yuool, startup gaúcha de calçados certificados fundada em 2021, lança no mercado o Yuool Fit Neon: com as tonalidades laranja e verde, as cores se destacam no portfólio minimalista e ressignifica o modelo mais vendido da marca.

O novo modelo possui duas opções em cores neon: com a sola em degradê laranja e cabedal branco; e o segundo, com a sola em verde neon e cabedal escuro na cor preta. Ambos são destinados a atividades físicas de baixo impacto e aos "day off", dias em que a performance dá espaço ao conforto e bem-estar, e reforçam o pilar sustentável a partir de composição feita com 50% de algodão orgânico e 50% de garrafa PET reciclada e rastreada, além de apresentar inovação funcional em pequenos furinhos que garantem uma melhor respiração dos pés durante a prática.

À venda no e-commerce e nas lojas físicas da marca em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre por R$ 499.

Adidas

Adidas apresenta modelo em parceria com o rapper Ba Bunny. (Divulgação/Divulgação)

O mais recente lançamento da collab Bad Bunny e adidas é uma interpretação da clássica silhueta Campus. O Last Campus está sendo lançado em tempo da turnê Most Wanted do cantor Bad Bunny.

A paleta de cores em marrom foi inspirada em parte pela máscara emblemática que se tornou o pilar da estética de Benito nos palcos. Os detalhes em branco-giz e rosa criam um contraste que certamente vai chamar a atenção quando ele entrar em cena.

O Last Campus apresenta uma camada de textura, blocos de cores ousados e contrastes , além de calcanhar e língua duplas, para homenagear a identidade bilíngue de Benito e sua capacidade de transcender gêneros. Um emblema de olho dá o toque final na língua e a palmilha vem com a assinatura bunny. Esse lançamento é a mais recente criação da collab adidas x Bad Bunny e estará disponível no app CONFIRMED. Para partiparem da venda, os interessados precisam baixar o app e realizar uma inscrição de interesse no tênis, que será lançado oficialmente no dia 11 de maio por R$ 1099,99.

New Balance

New Balance em parceria com Joe Freshgoods. (Divulgação/Divulgação)

Seguindo a tendência da volta à nostalgia, a mais nova edição da collab da New Balance com Joe Freshgoods resgata o modelo 1000, um retrô-running lançado originalmente em 1999. Em 2024, o tênis, que chega ao mercado brasileiro em 26 de abril, ganha adaptações e traz um design inovador, combinando toques de luxo, futurismo e streetwear inspirados diretamente na virada do milênio, época que redefiniu por completo o cenário da moda.

O novo Joe Freshgoods x New Balance 1000 apresenta uma combinação de sobreposições de couro e subcamadas de malha aberta no cabedal, trazendo não apenas um visual arrojado, mas também respirabilidade e conforto durante o uso. Além disso, a entressola combina poliuretano e tecnologia ABZORB, oferecendo amortecimento para suporte e estabilidade durante todas as atividades do dia a dia.

Para um visual elegante e robusto, o Joe Freshgoods x New Balance 1000 está disponível na colorway Black Ice, que combina o preto com sobreposições de couro em bronze. À venda no e-commerce, nas lojas físicas da New Balance e também em lojas especializadas pelo preço sugerido de R$ 1.299,99.