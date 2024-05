Como os EUA podem interferir em redução de queda de juros no Brasil

Do lado interno, a equipe de Ramos ressalta as expectativas de inflação acima do centro da meta para os próximos anos e a mudança da meta fiscal logo após a última reunião do Copom. Para este ano, o consenso do mercado é que o IPCA atinja 3,72%, acima da meta de 3%. Para 2025 e 2026, as expectativas são de 3,64% e 3,5%, respectivamente.

Desde a última decisão do Copom, economistas consultados pelo BC têm piorado significativamente as projeções para a Selic. A expectativa, que há quatro semanas era de uma taxa de 9% ao fim do ano, passou para uma Selic de 9,63%. As previsões para a Selic de 2025 e 2026 também pioraram, passando de 8,5% para 9% e 8,75%, respectivamente.

Para Menezes, no entanto, o piso da Selic pode ser muito mais alto do que o mercado acredita, de 10,25% no fim deste ano. Mas até os mais otimistas têm ficado mais pessimistas. No UBS-BB, que previa Selic de 8% no fim deste ano, revisou sua projeção às vésperas da decisão do Copom para 8,5%. Em relatório, os analistas disseram esperar por pelo menos mais dois cortes de 0,5 p.p., mas admitiram que tudo pode mudar, dependendo do Fed e das expectativas de inflação.