Dia das Mães: café como opção de presente

Quando o assunto é café, a segunda bebida mais consumida no mundo, automaticamente já pensamos no cheirinho inconfundível, na cor, na consistência e, principalmente, no sabor inigualável. Mas, também, em uma das suas características mais marcantes: a capacidade de criar afeto. Neste Dia das Mães, veja opções de presente relacionadas à bebida.

Para as amantes de café que apreciam uma bebida suave, porém doce, com acidez moderada a alta, frutada e cítrica, cafés gourmets são uma ótima opção. Os preços das embalagens com 250 g, em média, custam R$ 18;

Se a presenteada for antenada ao processo de rastreabilidade e sustentabilidade, bem como possuir um paladar orientado para alta doçura, baixo amargor e alta qualidade de acidez, além de aromas complexos e notas intensas de florais, frutados e baunilha, um café com Selo Especial da ABIC será uma excelente opção. Um pacote de 250 g é vendido, em geral, na faixa de R$ 32;

Kits de degustação, que oferecem não só uma variedade de cafés, mas, também, outros alimentos, como biscoitos e chocolates, que harmonizam com a bebida, também são uma ótima opção;

A prensa francesa (ou french press), por exemplo, é uma boa dica de presente. No mercado, é possível comprar uma prensa a partir de R$ 40. Outro bom presente pode ser uma Aeropress, dispositivo criado em 2005, que funciona de maneira similar à prensa, porém é portátil e ótimo para viajar, por ser de plástico resistente. Oferece duas formas de fazer a bebida, padrão ou invertida, que resulta em sensações diferentes na hora do consumo;

Chocolates, bolos e até mesmo cervejas podem apresentar o grão em sua composição, oferecendo um sabor único a cada um deles e se tornado um ótimo presente;

Existem empresas que reutilizam a madeira de arbustos de café na produção de utensílios domésticos, como canecas, copinhos, tábuas e colheres, dando finalidade a um material que, originalmente, seria descartado. Outros empreendimentos trabalham com sacas de café e confeccionam bolsas, mochilas e até vestimentas. Na Santo Grão, é possível encontrar uma ecobag de saca de café por R$ 83;

Caso prefira um item personalizado, existem opções produzidas de maneira artesanal. Cápsulas de café podem ser transformadas em belos acessórios ou decoração para casa, dando um toque especial no lar.

Aproveite as vantagens do café e ofereça um Dia das Mães inesquecível. Acompanhe a nossa coluna e fique sempre por dentro das novidades relacionadas ao universo do café!