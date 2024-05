Enchentes no RS: páginas ajudam na localização de resgatados e busca por abrigos

A tragédia no Rio Grande do Sul segue, dia após dia, computando novos óbitos e perdas irreparáveis. Só nesta terça-feira, 7, o último boletim da Defesa Civil do estado relatou que 90 pessoas morreram e 362 estão feridas. Existem voluntários presencialmente ajudando as vítimas, enquanto outros oferecem informações online para ajudar na busca por abrigos e até na localização de pessoas desaparecidas, que já são por volta de 130.

Uma dessas páginas é a "SOS Rio Grande do Sul" que, até o momento de publicação desta matéria, conta com 189 abrigos disponíveis para consulta. O site ainda destaca quais são as doações que cada abrigo precisa, endereço e como entrar em contato com o local. Segundo a Defesa Civil do RS, 48 mil pessoas estão nos abrigos públicos.

A outra plataforma é a "Tô Salvo", que já tem mais de 8.300 pessoas resgatadas cadastradas. No site, é possível buscar por nome e/ou sobrenome para tentar achar familiares e amigos que foram salvos e podem estar em algum abrigo.

Como são cerca de 92 pessoas registrando todos os dados, é possível que algum sobrenome seja digitado errado. Portanto, não encontrar o nome de alguém não significa que a pessoa não está salva.

No Instagram, existem perfis que são variações da página "Tô Salvo", focadas em cidades específicas, como Canoas, São Leopoldo e Guaíba, além da "Ajude o RS". Por lá, também estão sendo publicadas fotos de vítimas encontradas em abrigos.

População anda em barcos para se locomover no Rio Grande do Sul (Ramiro Sanchez/Getty Images)

Como ajudar as famílias no Rio Grande do Sul?

Pix do Governo

Empresas e pessoas físicas podem ajudar o estado por meio de transferência de dinheiro via PIX, diretamente para a conta oficial do governo.

Doações nacionais

Chave PIX: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul

Zona do Euro

Banco Standard Chartered

Bank Frankfurt

Swift: SCBLDEFX

Conta: 007358304

Zona do Dólar

Banco Standard Chartered

Bank New York

Swift: SCBLUS33

Conta: 3544032986001

Para ambos os casos, é preciso informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Prefeitura de Porto Alegre

A prefeitura da Capital disponibilizou uma chave PIX para doações nacionais.

92963560000160 (CNPJ)

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal

Conta corrente (para doações internacionais)

IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60

Conta: 2822 0006 000000071336-1

Código Swift: CEFXBRSP

Associação do Ministério Público do RS

A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) está reunindo forças para comprar mantimentos para as vítimas.

Chave pix: 87027595000157 (CNPJ)

Banco: Sicredi

Comunitas

A organização criou um fundo de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul após a forte chuva que atingiu o Estado. O "Reconstrua RS" será modelado por meio de uma gestão compartilhada, comitês de atuação e execução privada e com ações prioritárias, entre elas a reorganização das escolas para o retorno das aulas.

Doações para ações de reestruturação: CNPJ 03.983.242/0001-30

Banco do Brasil - 001

Agência 1195-9

Conta Corrente 600.650-7

Para mais informações, contato pode ser feito via reestruturars@comunitas.org.br

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

Para ajudar, não é preciso sair de casa. Basta contribuir via pix, depósito bancário ou via site oficial Doe Alimentos, da Rede de Bancos de Alimentos do RS.

Site: http://www.doealimentos.com.br

PIX: CNPJ - 04.580.781/0001-91

Conta corrente: Banco Santander

Agência: 1001

Conta: 13.000.284-4

Coleta de itens

A CVC está disponibilizando as mais de mil lojas em todo o Brasil para coleta de doações. Após arrecadação, a distribuição será feita por meio de uma parceria com a Azul, Gol Jamef Logística e Latam.

A CVC informa que os interessados em participar podem realizar a entrega de itens nas lojas da operadora de turismo de amanhã, 6, até domingo, dia 12 de maio. Os itens aceitos são: roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas.