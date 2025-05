O primeiro relógio suíço a ir para o espaço ganha nova edição

Algumas marcas de relojoaria se orgulham da forte conexão com o espaço. A Omega foi selecionada pela NASA e se tornou o primeiro relógio a ir para a Lua, em 1969. Dois anos depois, a Bulova esteve a bordo da Apollo 15, a quarta missão a mandar homens para uma expedição lunar.

Mas o primeiro relógio a ir para o espaço foi um Breitling. No dia 24 de maio de 1962, o astronauta Scott Carpenter orbitou a Terra três vezes como parte da missão Mercury-Atlas 7 da NASA. Em seu pulso estava um modelo Navitimer único, feito sob medida.

Agora, para celebrar os 100 anos do nascimento do astronauta americano, nascido em 1º de maio de 1925, a Breitling apresenta a edição limitada de 50 peças do Navitimer Cosmonaute, o primeiro relógio de pulso suíço no espaço.

Mostrador azul e movimento manual

O novo Navitimer B02 Cronógrafo 41 Cosmonauta Scott Carpenter Centenary é uma edição limitada de 50 peças. O relógio traz um mostrador azul-escuro evoca a cor da Terra vista do espaço, enquanto a régua de cálculo branca evoca a cobertura de nuvens em espiral. Esse mesmo azul se reflete na pulseira de couro de crocodilo, presa por uma fivela de báscula em ouro branco.

O Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Scott Carpenter Centenary é movido pelo calibre de manufatura Breitling B02, um cronógrafo manual com display de 24 horas. O movimento certificado pelo COSC oferece aproximadamente 70 horas de reserva de marcha e é visível através do fundo da caixa em cristal de safira.

A caixa mede 41 milímetros. Gravações na ponte homenageiam Carpenter com as inscrições "Carpenter", a cápsula "Aurora 7", "3 órbitas ao redor da Terra" e o nome do primeiro grupo de astronautas da NASA, "Mercury 7". Gravações adicionais no fundo da caixa indicam "Primeiro relógio de pulso suíço no espaço", "Um dos 50" e "Centenário Scott Carpenter 1925-2025".

Às 12 horas, o mostrador ostenta o logotipo alado da Associação de Proprietários e Pilotos de Aeronaves (AOPA). O relógio apresenta três submostradores para segundos, minutos do cronógrafo e horas, além de uma discreta janela de data às 6 horas. Os botões são em formato de cogumelo e o ponteiro dos segundos do cronógrafo é em vermelho brilhante.

O relógio vem em uma caixa de madeira com a inscrição interna "Primeiro relógio de pulso suíço no espaço. 24 de maio de 1962". Acompanhando o mostrador, há uma réplica do emblema do Mercury 7, que estava no traje espacial de Carpenter.

Um Navitimer personalizado

Antes de sua missão, Carpenter escreveu à Breitling solicitando um Navitimer personalizado com algumas modificações especiais: um bisel mais largo para uso com luvas, uma pulseira de metal elástico para caber sobre seu traje espacial e, o mais famoso, um mostrador de 24 horas. Em órbita, onde o sol nasce e se põe a cada 90 minutos, esse mostrador de 24 horas o manteria em contato com o tempo.

Willy Breitling, terceira geração de fundadores a marca, atendeu seu pedido. O resultado foi o Navitimer Cosmonaute, entregue alguns dias antes do lançamento da missão.

“A Breitling participou de alguns dos momentos mais importantes da relojoaria, mas enviar o primeiro relógio de pulso suíço ao espaço é uma das nossas maiores conquistas”, disse Georges Kern, CEO da Breitling. “Willy Breitling não hesitou quando Scott Carpenter pediu um relógio feito para o espaço; ele fez acontecer. Esse espírito, de inovar, correr riscos, desafiar limites, é como operamos até hoje.”

O Cosmonaute original foi danificado na aterrisagem. Após pousar a 460 quilômetros de sua rota no Atlântico, Carpenter passou três horas em um bote salva-vidas aguardando resgate. A água salgada acabou corroendo o mostrador.

Willy Breitling substituiu o relógio. O original permaneceu nos arquivos da marca até 2022, quando foi exibido no 60º aniversário da missão de Carpenter. Posteriormente, esteve em exposição no museu pop-up Breitling Then & Now, em Zurique, como parte do 140º aniversário da marca.

Até que este novo Navitimer Cosmonaute, moderno mas com o mesmo espírito, ganhou vida.