Globo fará documentário sobre Karol Conká, dizem sites

A Globo está preparando um documentário que pretende mostrar as diferentes facetas da cantora Karol Conká, eliminada do BBB 21 com recorde de rejeição (99,17%), dizem jornalistas do UOL e O Globo.

Para isto, os produtores da plataforma de streaming Globoplay estão com acesso a sua família e acompanham seus passos após a saída do programa.

Desde que saiu a cantora já participou de outros programas da casa, como Ana Maria Braga, Fantástico e Domingão do Faustão.

Por outro lado, a cantora não fez mais publicações em suas redes sociais. O documentário da Globo deve mostrar a história da cantora antes do programa, mas também esse processo de revisão dos seus comportamentos após o que ocorreu na casa.