Knives Out 3: novo filme da franquia estreia nesta sexta; veja tudo que sabemos

Knives Out: terceiro filme da franquia chega à Netflix em 12 de dezembro (Netflix/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14h38.
Estreia na Netflix nesta sexta-feira, 12, “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out”, terceiro longa da aclamada franquia criada por Rian Johnson.
O lançamento é um dos mais aguardados do ano na plataforma, reforçando o apelo global da série iniciada com “Entre Facas e Segredos” (2019) e ampliada por “Glass Onion” (2022).
Dirigido e roteirizado novamente por Rian Johnson, o filme reúne um elenco estelar com Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Thomas Haden Church e Daryl McCormack.
O novo capítulo marca o retorno de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc, que desta vez encara um dos casos mais complexos de sua carreira. Após um assassinato repentino abalar uma pequena cidade, Blanc se une a uma chefe de polícia local para investigar a morte de um padre durante um sermão; crime que, segundo ele, faz parte de um plano maior e cuidadosamente elaborado.
"Wake Up, Dead Man" (título original) é o mistério de "Knives Out" mais sombrio de Johnson até agora. De acordo com a sinopse oficial, o jovem padre Jud Duplenticy (Josh O'Connor) é enviado para auxiliar o carismático monsenhor Jefferson Wicks (Josh Brolin), que conta com seguidores devotos na Igreja. O filme abraça elementos de terror psicológico e slasher, criando uma atmosfera mais densa que os predecessores.
Se em "Entre Facas e Segredos" o diretor-roteirista criticou famílias aristocratas, e "Glass Onion" mirava em bilionários donos de big techs, "Vivo ou Morto" aponta as hipocrisias de líderes religiosos e de influenciadores digitais.