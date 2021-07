Garrafas plásticas recicladas viram roupas e acessórios na Oriba

Com peças básicas, a paulistana Oriba vem se comprometendo com ações sustentáveis e sociais, como em fabricar o "o jeans mais sustentável do país" e doar kits escolares e máscaras de proteção. Desde abril, a marca passou a produzir 100% de suas camisetas com algodão orgânico.

Lançada em 2014, os três sócios, Paulinho Moreira, Rodrigo Ootani e Marcelo Collis, perceberam que a compra de peças com design básico e de qualidade resulta em menos descarte têxtil e na redução do consumo desenfreado. Em busca de ações mais sustentáveis, a marca lança amanhã (8) a coleção rePET, desenvolvida com poliéster reciclado.

“É a primeira grande investida da moda no universo de PET reciclado ou reciclados em geral com potencial de causar grande impacto no mercado e no meio ambiente”, comenta Ootani.

A coleção apresenta jaqueta puffer com e sem capuz, feitas com 26 e 30 garrafas plásticas, respectivamente; uma mochila, uma mala e uma pochete, desenvolvidas com 5,9; 6,7 e 1,4 garrafas pet. Para a Oriba, a coleção é mais um passo para a empresa, que pretende ser a marca com menor impacto ambiental do país.

“Precisamos investir cada vez mais em materiais que sejam menos poluentes, mas que tenham alta qualidade de tecnologia. Falamos em menos impacto, pois roupa sustentável é um termo perigoso e acaba espalhando mensagens falsas.” diz Ootani.

Jaqueta e pochete da coleção RePET. Jaqueta e pochete da coleção RePET.

O lançamento representa um impacto gigantesco para o meio ambiente. São 42 mil garrafas PET desviadas de aterros, lixões, oceanos e incineração. Isso é o equivalente a aproximadamente duas toneladas de plástico. Além de 59% a menos de energia na produção do tecido e até 34% a menos em emissão de CO2 em comparação com o tecido virgem.

“Essa coleção é a prova de que é possível criar produtos com design pensando em cada detalhe, de alta qualidade e tecnologia reduzindo o nosso impacto ambiental”, explica Moreira. “Nosso compromisso de eliminar todo o plástico de nossos produtos começa aqui”, completa.

No mês de abril de 2021, a Oriba também firmou outro compromisso com o meio ambiente, reforçando seu pilar de sustentabilidade. A label passou a produzir 100% de suas camisetas com algodão orgânico. “Com cada iniciativa, esperamos inspirar outras marcas a adotar a moda sustentável e, assim, baixar o custo para toda a indústria”, finaliza Ootani. A coleção rePET chega às lojas físicas e e-commerce da marca amanhã (8).

