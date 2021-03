Gabriel-Kane Day-Lewis conta com exclusividade sobre a nova campanha de Zegna

"O que significa ser homem hoje?" Essa pergunta foi lançada na última campanha de Zegna, estrelada pelo modelo, cantor e compositor Gabriel-Kane Day-Lewis e sua mãe, a atriz cinco vezes vencedora do Prêmio César, Isabelle Adjani. Em entrevista exclusiva à Casual, Day-Lewis conta de Nova York como foi trabalhar ao lado da mãe e responde a pergunta lançada por Zegna.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

A coleção Primavera Verão 2021 de Zegna inclui, pela primeira vez, uma mulher em uma campanha, que contém silhuetas fluidas e cores terrosas que refletem a paisagem italiana. Day-Lewis e Adjani foram fotografados na paisagem de Oasi Zegna, uma reserva natural que fica ao redor da fábrica de lã Zegna, na região de Piemonte, na Itália.

Como surgiu o convite de Zegna?

Fiquei sabendo pela primeira vez sobre a oportunidade de filmar a campanha Zegna na primavera de 2020. E isso foi um pouco antes de tudo ser fechado por causa do coronavírus. Eu sabia que queriam que eu e minha mãe estivéssemos na campanha juntos, algo que me deixou muito animado. Então fiquei meio esperando alguns meses para descobrir se íamos ou não filmar. E definitivamente valeu a pena esperar. Eu realmente me lembro de ter ficado muito animado quando recebi a notícia.

Fazia muito tempo que você e sua mãe não se encontravam?

Sim. Ficamos muito tempo sem nos ver, e nos reencontramos para a campanha. A última vez que nos encontramos foi em setembro de 2019. Então a campanha foi uma ótima oportunidade para nos conectarmos e passarmos algum tempo juntos e também, obviamente, fazer este trabalho incrível.

Como foi trabalhar com Isabelle, sua mãe? Você já tinha pensado em trabalhar ao lado de seus pais?

Foi muito divertido, especialmente para as filmagens, porque tivemos muita liberdade em interpretar a nós mesmos. Foi muito autêntico e genuíno, nos divertimos muito com isso.

No vídeo sua mãe te descreve como teimoso e rebelde. Você concorda com o ponto de vista dela?

Eu concordaria com ela se eu pudesse me ver através dos olhos dela. Você sabe, a relação de todas as mães com seu filho jovem adulto, é um relacionamento em que ela nem sempre concorda com tudo o que eu faço. Principalmente quando se trata de tatuagens ou algumas decisões que tomei. Mas ela me conhece melhor do que qualquer outra pessoa e me vê como a pessoa que realmente sou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zegna (@zegnaofficial)

E como você descreveria Isabelle?

Minha mãe é muito calma, muito compassiva, muito misericordiosa, compreensiva e gentil.

Como foi ir até a Itália e conhecer Oasi Zegna? Você já havia ido para lá?

Foi a primeira vez que fui, e não sabia da existência até trabalhar com Zegna. Aprendi muito enquanto dirigiamos por lá e me contavam sobre a história e como aquele lugar veio a existir. É incrível. Zegna plantou meio milhão de árvores, construiu uma escola, uma igreja, hospital, uma vila inteira e literalmente construiu uma comunidade, e isso ainda está de pé até hoje.

Nesta campanha Zegna pergunta "O que significa ser um homem hoje?" Como você responderia a esta pergunta?

Para mim, a coisa mais importante em ser um homem é realmente ser verdadeiro consigo mesmo e ser gentil com os outros. É muito sobre gentileza e como se permitir e se libertar desse tipo de pré concepções e definições do que significa ser um homem. É permitir-se ser vulnerável, estar em contato com suas emoções e apoiar as pessoas ao seu redor, sejam amigos, familiares ou até mesmo estranhos.

Gabriel e sua mãe, Isabelle Adjani para a campanha de Zegna. Gabriel e sua mãe, Isabelle Adjani para a campanha de Zegna.

Sobre a coleção, qual é sua peça favorita?

É difícil. É realmente difícil. Adorei todas as peças da coleção. Mas acho que a minha roupa preferida foi o terno azul marinho, que traz uma vibe James Bond, que eu gosto muito.

O que você gosta de vestir atrás das câmeras?

Sou um cara muito simples. Costumo usar camisetas básicas, jeans e tênis. Sou minimalista e bem casual. Gosto de usar uma bela jaqueta para finalizar meus looks. Eu também gosto de vestir um terno quando tenho a ocasião certa para isso.

Você também é músico, o que está ouvindo durante a pandemia?

Não tenho um estilo ou gênero de música em particular que ouço diariamente. Um dos meus artistas favoritos de todos os tempos é o Ray LaMontagne e o Coldplay. Eu amo músicas que realmente têm mensagens significativas por trás delas. Agora estou ouvindo muito a música “Driver’s License” da Olivia Rodrigo.

Quais são os seus planos para a música neste ano?

Na próxima sexta-feira (5) vou lançar um single chamado “Safe” com a Pixie Lott. Nos conhecemos em Paris enquanto eu ainda morava lá e ela me procurou e perguntou se eu gostaria de ir para o estúdio e trabalhar juntos. E nós escrevemos uma música realmente incrível sobre manter a esperança e a fé e permanecer positivo e otimista.