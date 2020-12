Gabriel García Márquez para assistir na Netflix e Amazon Prime, em breve

No início do ano passado, a Netflix divulgou um teaser sobre a nova série “Cem Anos de Solidão”, homônima ao romance de Gabriel García Márquez. Desde então, apenas rumores sondavam a adaptação do livro ganhador do Prêmio Nobel em 1982. Porém, na última semana, Rodrigo García Barcha, filho de Gabriel García Márquez anunciou que a série terá “cerca de vinte horas distribuídas em três temporadas”.

Tal declaração foi feita no 8º Festival Gabo na Colômbia, em conversa com o diretor chileno Andrés Wood e o crítico de cinema colombiano Samuel Castro. Rodrigo ainda pontuou que a adaptação de livros para o cinema são complexas, ainda mais no caso das obras de realismo fantástico de seu pai, que contém pouco diálogo entre os personagens. Desse modo Rodrigo e seu irmão, Gonzalo, decidiram tomar frente do projeto, como produtores executivos da série.

Eu amo contar boas histórias, e é por isso que estou empolgadíssima para criar uma série adaptada do romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez.

Segundo o El País, mais uma adaptação de Gabo está para vir como série. “Notícia de Um Sequestro” (1996), está sendo produzida pela Amazon Prime, com direção de Wood.

Segundo o diretor, o maior obstáculo de adaptar um livro de Gabo, “é a grandeza do universo verbal, que é parte muito importante do valor do romance. Passá-lo para a imagem de forma literal é muito complicado, porque tem muitos subtextos. O desafio é como reinterpretar essa grandeza”.