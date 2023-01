Frida Kahlo e Banksy ganham mostras imersivas em São Paulo

Cada vez mais exposições imersivas estão entrando no roteiro paulistano. Após mostras de Van Gogh e Monet, em 1º de fevereiro serão inauguradas as exposições “Frida Kahlo – A vida de um Ícone” e "The Art of Banksy: Without Limit" após mais de 1,3 milhão de visitas na Europa, Austrália e América do Norte. Ambas acontecem no shopping Eldorado.

Após temporada em Salvador, São Paulo é a segunda parada da mostra da pintora mexicana. Esta é a maior exposição imersiva já criada em torno da vida e obra de Frida. Por meio de coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionador e música original, o público é convidado a um mergulho nos momentos mais relevantes da vida da artista mexicana.

Dentro de um espaço de 2 mil metros quadrados construído para a mostra, o visitante poderá percorrer diferentes salas que simbolizam e recriam fatos marcantes da vida da artista como “O Instante”, holografia que reproduz o acidente de bonde que marcou sua vida para sempre com consequências irreversíveis.

Outro destaque será “O Sonho”, uma instalação que tenta reproduzir a imaginação e sentimentos de Frida durante a sua recuperação na cama, lugar onde criou grande parte de suas obras. A arte faz referência ao ciclo da vida da artista, nascimento e morte, saúde e doença.

A visitação dura em média 90 minutos.

Já a mostra sobre Banksy apresenta 14 salas com mais de 160 obras do artista que permanece em anonimato após quatro décadas de trabalho. Dentre as obras, originais certificados, gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais e instalações de video mapping.

Segundo o site da mostra, um documentário sobre a vida e a obra de Banksy também será apresentado no espaço.

Quem é Banksy?

De Bristol a Barcelona, ​​de Sydney a São Francisco, uma coisa com a qual todos concordam é que sua popularidade não pode ser negada. Em 2010, a revista Time selecionou o artista britânico para sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo entre a companhia de Barack Obama, Steve Jobs e Lady Gaga. Milhões o conhecem e suas obras estão à venda por milhões. Suas obras que surgem do dia para a noite se tornam pontos turísticos.

Quando o centro da cidade de Bristol pediu aos moradores que votassem se queriam que o trabalho de Banksy fosse removido, 97% das pessoas disseram que era uma adição bem-vinda à cidade. Suas obras são quase como presentes limitados na paisagem urbana.

“A mostra foi preparada para que, em vários momentos, as pessoas consigam se sentir inseridas no ambiente de algumas de suas criações, estejam com ele no momento e no local em que sua arte foi gerada. Entre elas, seu trabalho mais recente, a intervenção feita por ele na Ucrânia” explica Rafael Reisman, produtor executivo da exposição.

Serviço:

THE ART OF BANKSY: WITHOUT LIMIT e FRIDA KAHLO

De 1 de fevereiro a 30 de abril

Segunda a sábado das 10h às 22h (última entrada até 21h20) | Domingo das 11h às 21h (última entrada até as 20h20). A tolerância de atraso para a entrada é de até 20 minutos após o horário agendado no ingresso.

Shopping Eldorado - Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste

A partir de R$ 90 a R$ 170

Ingressos: http://www.eventim.com.br/artofbanksy

http://www.fridakahlosaopaulo.com.br