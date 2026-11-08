Quem são os influenciadores de maquiagem e perfumes com mais curtidas no TikTok

Com um sotaque carregado de Boston e tutoriais de maquiagem completa, a americana Mikayla Nogueira começou a ganhar projeção no TikTok em 2020, quando ainda dividia o tempo entre os vídeos e o trabalho de consultora de beleza na rede Ulta Beauty. Hoje, com mais de 17,5 milhões de seguidores na plataforma, ela soma 711,8 milhões de curtidas e ocupa o primeiro lugar entre os criadores de maquiagem de todos os tempos na rede social, segundo dados da consultoria Spate publicados pelo WWD.

O levantamento lista os dez perfis com mais curtidas acumuladas em maquiagem e em perfumaria, dois segmentos em que a disputa por atenção se renova diariamente com a chegada de novos criadores. Para Jenny Zeng, analista de beleza da Spate, o que sustenta esses nomes ao longo do tempo é o caráter didático do conteúdo. "Os criadores de fragrância engajam o público com vídeos educativos sobre notas e marcas, enquanto os de maquiagem se conectam por meio de tutoriais", afirmou ao WWD.

Do vídeo para a Sephora

A audiência de Mikayla virou negócio em março de 2025, quando ela lançou a Point of View Beauty, ou POV Beauty, ao lado de Ani Hadjinian, executiva com passagens por Bobbi Brown e Augustinus Bader. A marca é voltada ao preparo da pele antes da maquiagem e, de acordo com a revista Entrepreneur, vendeu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) nos primeiros sete minutos. Em setembro, os produtos chegaram às lojas da Sephora nos Estados Unidos e em algumas unidades no Canadá, com vendas na primeira semana 80% acima do projetado pela varejista, segundo a própria empresa. A POV também fechou uma rodada série A de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 78 milhões), liderada pela Silas Capital.

Logo atrás dela aparece o perfil @daus_mendoza, com 268,1 milhões de curtidas, conhecido por recriar visuais divertidos e colocar produtos de luxo à prova contra alternativas mais baratas. A croata Mirta Miler, do @mimiermakeup, vem em seguida com 215,1 milhões, alternando vídeos de "arrume-se comigo" com dicas de maquiagem para cada formato de olho. Sol Pena, com 208,1 milhões, faz do perfil uma espécie de catálogo de produtos para olhos, bochechas e pele.

Com mais de 4 milhões de seguidores, @natviolette acumula 193,9 milhões de curtidas com testes improváveis, como uma maquiagem inteira feita apenas com primer. Kathryn Raymond, do katie.org, chega a 158,4 milhões com conteúdo focado em cílios e máscaras, e Lindsey, do Linsmakeuplooks, soma 144,9 milhões com sombras elaboradas e tutoriais rápidos. Completam a lista Jeffree Star, veterano do YouTube que migrou para o TikTok com resenhas sem filtro e 136 milhões de curtidas, a "nerd da beleza" Demi, com 130,8 milhões, e Anastasia Tupitsyna, que usa maquiagem para se transformar em personagens de animação e reúne 129,2 milhões.

A força da perfumaria

No ranking de fragrâncias, o primeiro lugar é do alemão Daniel Schütz, conhecido como Jeremy Fragrance, que construiu a carreira com resenhas detalhadas de perfumes de prestígio e dicas de aplicação. Dono da marca Fragrance One, ele soma 131,4 milhões de curtidas, volume próximo ao dos últimos colocados da lista de maquiagem.

Paul Fino, apelidado pelos seguidores de "rei dos gourmands", aparece em segundo com 85,5 milhões, graças a um acervo de perfumes de notas comestíveis e avaliações de rótulos populares e de luxo. Noel Thomas, com mais de 1,1 milhão de seguidores e 51,5 milhões de curtidas, grava resenhas em casa e na rua, enquanto Daniel René chega a 45,3 milhões mostrando uma coleção que mistura sucessos de venda e marcas de nicho.

Evan Hall, do Fragranceknowledge, soma 37,6 milhões com comparações entre perfumes da Parfums de Marly e da Snif e conselhos para meninos que querem começar a cuidar da aparência. Noah Smells, do @noeldeyzel_fragrance, tem 30,4 milhões e ensina a perfumar bem gastando pouco. Jimmy Sniffs, dono de mais de mil fragrâncias, registra 24,8 milhões ao indicar opções para cada ocasião, seguido por Calcologne, com 24 milhões, e Emily Meyers, com 23,1 milhões e uma série em que garimpa produtos de higiene em redes como Target e TJ Maxx. O décimo lugar é do @scentiful_, com 20,7 milhões de curtidas e resenhas que dão notas de 0 a 10 para o cheiro e para o frasco.