Ucrânia e EUA voltam a se reunir neste domingo para negociar cessar-fogo

A Ucrânia e os Estados Unidos realizarão uma nova reunião para discutir sobre uma possível trégua parcial na guerra com a Rússia na noite deste domingo na Arábia Saudita. A reunião ocorre na véspera das conversas entre as delegações da Rússia e dos EUA, que o Kremlin espera que sejam “difíceis”.

O enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, por sua vez, foi muito mais otimista no domingo e disse que esperava “progresso real” durante a reunião em Riad com os negociadores do presidente russo Vladimir Putin.

Quanto às conversas entre os enviados ucranianos e americanos, uma fonte da delegação de Kiev disse aos meios de comunicação, incluindo a AFP, que a reunião “está programada para esta noite”. Os EUA e a Ucrânia estão pressionando para que haja pelo menos uma trégua nos ataques às instalações de energia de ambos os lados.

Enquanto Kiev diz que está “pronta” para um cessar-fogo total, o Kremlin parece estar jogando um jogo de paralisação de qualquer acordo de trégua para ganhar tempo enquanto seus homens empurram as forças ucranianas para fora da região russa de Kursk.

Por outro lado, Witkoff afirmou que não vê nenhuma indicação de que o presidente russo Vladimir Putin tenha planos de ir além da Ucrânia e invadir “toda a Europa”.

— Eu simplesmente não o vejo querendo dominar toda a Europa — disse Witkoff à Fox News.

Por enquanto, a Rússia afirma que, nesta fase, só concordou com Washington sobre a interrupção dos ataques às instalações de energia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já moderou as expectativas sobre novas conversas com o objetivo de encerrar o conflito, que foi iniciado pela ofensiva da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

— É uma questão muito complexa e há muito trabalho a ser feito. Estamos apenas no início do caminho — afirmou à televisão russa. As negociações serão “difíceis”.

Simbolizando essas diferenças, a delegação ucraniana será liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, enquanto Putin decidiu enviar um senador que era ex-diplomata de carreira e um funcionário do Serviço Federal de Segurança (FSB) russo, ambos com perfis de baixo escalão.

Conversas sobre o Mar Negro

Outra divergência notável é que Peskov disse no domingo que "o principal tópico de discussão" com os Estados Unidos será "a retomada" do acordo de grãos do Mar Negro, omitindo qualquer menção a um possível acordo de cessar-fogo limitado ou incondicional.

O acordo, que foi de 2022 a 2023, permitiu que a Ucrânia exportasse seus grãos, que são essenciais para o abastecimento mundial de alimentos, apesar da presença da frota russa na área.

A Rússia se retirou do acordo após um ano, depois de acusar as potências ocidentais de não honrarem os compromissos de aliviar as sanções sobre as exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes.

— Nossos negociadores estarão prontos para discutir as nuances dessa questão — continuou Peskov.

Já Witkoff disse que espera ver um "progresso real na Arábia Saudita na segunda-feira" com os russos, "especialmente com relação ao Mar Negro". O enviado americano aludiu na Fox News a um "cessar-fogo para navios entre os dois países. E, a partir daí, o processo se encaminhará naturalmente para um cessar-fogo total".

Um alto funcionário ucraniano com conhecimento das negociações disse à AFP na sexta-feira que as negociações entre Ucrânia e EUA se concentrariam nos aspectos "técnicos" de um cessar-fogo parcial.

Novas ofensivas

Paralelamente a essas conversações diplomáticas, o exército ucraniano anunciou no domingo que havia retomado a pequena cidade de Nadia, na região de Lugansk, no leste do país, um sucesso incomum no terreno para as forças de Kiev nessa área quase totalmente controlada pela Rússia.

Durante a noite, a capital ucraniana foi alvo de um ataque "maciço" de drones russos, de acordo com as autoridades locais, que deixou três mortos e dez feridos. O presidente Zelensky pediu novamente ao Ocidente "mais sistemas de defesa aérea e apoio real" na esteira desses novos ataques.

Em resposta ao bombardeio russo, a Ucrânia retalia tentando atingir alvos militares ou energéticos diretamente em solo russo. Na região sul de Rostov, um homem foi morto em um ataque de drone contra seu carro, de acordo com o governador regional russo Yuri Slyussar.

Em terra, o exército russo, avançando contra um exército ucraniano em dificuldades, disse no domingo que havia retomado a cidade de Sribne, no leste da Ucrânia.