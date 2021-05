Fogão cooktop vale a pena? Como escolher o modelo ideal para sua cozinha

A cena tradicional da “mãe cozinhando uma carne no forno para a família” está bastante presente ainda no nosso imaginário. Acontece que a vida moderna agora é outra. Hoje em dia, homens e mulheres se aventuram igualmente na cozinha. E uma dica culinária para quem quer deixar sua cozinha mais bonita e otimizar o espaço é, no lugar do fogão tradicional, usar um modelo de cooktop.

A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa no Exame Invest PRO

Cooktop versus fogão tradicional

A diferença mais óbvia entre um fogão tradicional para um fogão cooktop está na questão do forno. O segundo tipo de fogão trata-se de uma peça sem forno. Ele é colocado embutido no mesmo nível do tampo da bancada de pia da cozinha.

Inclusive, pode ser feito em um material na mesma cor da pedra, praticamente sumindo da visão e fazendo com que o desenho de bancada apareça mais longo e homogêneo, sem interrupções.

Nesta situação, fica opcional a pessoa ter ou não ter um forno na cozinha. É que já existem fornos a gás ou elétricos de embutir em marcenaria à venda nas lojas.

Então, se a pessoa sabe que não precisa usar algo assim no seu dia a dia, pode descartar a decoração e ter, no lugar, mais opções de armários. Ou, se preferir, pode prever na marcenaria um nicho para o cooktop e outro para o forno de embutir.

Cozinha com revestimento 3D preta, móveis planejados em marcenaria clara, bancada gourmet com cooktop e torre de eletros. Cozinha com revestimento 3D preta, móveis planejados em marcenaria clara, bancada gourmet com cooktop e torre de eletros.

Quanto à instalação de cooktops, em geral, você precisa saber que o quadrado deste recorte de encaixe na pedra deve estar distante, no mínimo, 5 cm da parede de fundo.

Deve-se ter, logo abaixo do tampo, do lado de dentro do armário, uma divisória com abertura para a passagem da mangueira de gás e do cabo elétrico. E o próprio cooktop precisa ficar, no mínimo, 65 cm e, no máximo, 80 cm de distância da coifa acima.

Modelos de cooktop

Existem alguns tipos diferentes de cooktop. Numa primeira olhada, notamos que há equipamentos com 1, 2 e até 5 acendedores. Também existem cooktops nas cores branco, preto, prata e mais - tudo vai depender do material com que ele é feito. A terceira diferença entre os modelos tem a ver com o seu funcionamento, ou melhor, a alimentação - a gás ou elétrico.

Aqui no Brasil, pode-se dizer que o tipo de cooktop mais vendido é aquele com acabamento em vidro. Ele pode vir em várias cores e até estampas, sendo que o preto liso ganha em disparada a preferência dos consumidores. Tal modelo de cooktop é fácil de limpar, resiste a altas temperaturas e choques térmicos.

Cozinha com conceito aberto, bancada gourmet com cooktop, sofá com tecido claro e móveis planejados de madeira comum. Cozinha com conceito aberto, bancada gourmet com cooktop, sofá com tecido claro e móveis planejados de madeira comum.

Depois temos os cooktops em inox, com tampo bastante semelhante ao dos fogões tradicionais, e que também é bem resistente. E, por fim, os cooktops em vitrocerâmico que apresentam um visual super moderno.

Este modelo teria, como a principal característica, a ausência de grade. Geralmente ele vem com controle digital e funciona com a tecnologia de indução - sendo que todo o calor gerado, neste caso, vai para o alimento.

Cooktops e decoração de cozinhas

Agora vamos falar especialmente da posição dos cooktops no layout das cozinhas. Obviamente, assim como é recomendado para um fogão tradicional, indica-se que o cooktop fique instalado em um ponto distante da rota de fuga de circulação.

Ele também não deve ficar muito próximo à geladeira. E da própria borda lateral da bancada da cozinha precisa ficar, pelo menos, 50 centímetros de distância.

Cozinha com conceito aberto, gabinete em marcenaria clara, bancada branca com cooktop e microondas embutido. Cozinha com conceito aberto, gabinete em marcenaria clara, bancada branca com cooktop e microondas embutido.

Se observar as imagens deste texto, verá que também existem opções diferentes de arquitetura de cozinha.

Em algumas propostas, percebe-se que a melhor solução de layout encontrada foi criar uma ilha central, dividindo o espaço de cozinha e sala integradas, onde, por vezes, está localizado o cooktop. E para que uma estratégia como essa funcione bem, outras medidas de design de interiores precisam ser adotadas.

Cooktop em ilha deve ser acompanhado de um modelo de coifa próprio para ilha, com instalação prevista direto no teto do ambiente e encanamento passando pelo forro.

Outro detalhe importante seria a instalação - vista como necessária, mediante uma avaliação - de uma placa de vidro protetora para resguardar as pessoas sentadas em torno da área. Isso permitiria com que a tal ilha tivesse duas funções, servindo também de balcão de refeições. Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.