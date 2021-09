Flamengo x Palmeiras na final da Libertadores; veja dia, local e ingressos

Protagonistas escolhidos: Palmeiras e Flamengo irão decidir a grande decisiva da Libertadores, em uma final totalmente brasileira. Antes da confirmação, de fato, sobre quem seriam os dois clubes que disputariam a 21ª taça do Brasil no torneio continental, a procura por pacotes de viagens já estava em alta, principalmente pela torcida rubro-negra. Porém, a Conmebol, entidade responsável por sediar o campeonato, ainda não divulgou os principais protocolos sanitários.

Aqui, listamos todas as informações já divulgadas, até então.

Onde e quando será

A grande final, que também será a quarta vez que o torneio continental recebe uma decisiva totalmente brasileira, ocorre no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O horário ainda não foi informado.

Público no estádio ainda não confirmado

A Conmebol ainda não se pronunciou sobre a presença de público no estádio, tampouco, caso autorize, se será a capacidade máxima do estádio ou 50%. O Centenário suporta um público de até 60 mil pessoas. De acordo com o diretor da Secretaria Nacional do Esporte do Uruguai, Sebastián Buazá, a quantidade deve ficar perto da metade.

— Estas finais podem ter estrangeiros, que vão ter que ingressar vacinados ao país. Será perto dos 50% — disse ele.

Testagem de Covid-19

Como não se tem um posicionamento em relação ao público, a Conmebol ainda não divulgou os detalhes do protocolo sanitário que irá seguir. Mas a operação deve ser rápida e ter um mesma padrão, já que a capital uruguaia irá receber mais duas finais em novembro: a da Sul-Americana, no dia 20 e da Libertadores Feminina, no dia 21.

A situação da fronteira, o que precisa pra entrar no Uruguai

Em agosto, o governo do Uruguai anunciou a reabertura das fronteiras aos estrangeiros a partir de 1º de novembro – há sempre a possibilidade de revogação das decisões durante a pandemia. Entre as exigências aos brasileiros, estão o comprovante de vacinação (de preferência o gerado em espanhol pelo aplicativo Conecte SUS) e a apresentação de um teste RT-PCR negativo para Covid-19 feito até 72 horas antes da viagem. Para retornar ao Brasil, também é necessário a realização de um PCR.

