Fim de semana: 5 séries para assistir em casa

Com a chegada do fim de semana, é hora de escolher uma série nos streamings para maratonar e aproveitar os momentos de folga. Entre as novidades, estão a série documental da Netflix “Nova York Contra a Máfia”, a chegada de “Sons of Anarchy” à Amazon Prime Video e a série documental “Eu Terei Sumido na Escuridão”, na HBO Go. Confira:

Nova York Contra a Máfia

Produzido por Bernadette Higgins. Na Netflix

1981 foi o ano mais violento da cidade de Nova York, com índices de criminalidade batendo recorde. Desde os anos 1970 a cidade vinha enfrentando o crime organizado, cada vez mais forte. Em três episódios, a nova série documental da Netflix “Nova York Contra a Máfia” mostra como agentes federais decidiram iniciar uma operação para desmantelar de vez as cinco famílias mafiosas que dominavam o crima na cidade, os Gambino, Colombo, Bonanno, Lucchese e os Genovese.

Série documental “Nova York Contra a Máfia” Série documental “Nova York Contra a Máfia”

Lista Negra – 7ª temporada

Criada por Jon Bokenkamp. Com James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff. Na Netflix

Novos episódios da premiada “Lista Negra” chegam à Netflix. A história: uma nova agente do FBI, Elizabeth Keen, se surpreende quando um misterioso criminoso que fugia da polícia há décadas, Raymond Reddington, se entrega, mas exige falar somente com ela. Ele vai lhe propor ajuda para capturar outras pessoas, desde que isso lhe beneficie. Na sétima temporada, o primeiro episódio começa com Reddington sequestrado após ser drogado por Katarina Rostova em Paris. Por trás do sequestro pode estar Louis T. Steinhil, “O Ilusionista”.

Cena de “Lista Negra” Cena de “Lista Negra”

Hunters

Criado por David Weil. Com Al Pacino, Logan Lerman, Lena Olin, John Radnor. Na Amazon Prime Video

Na Nova York de 1977, o jovem Jonah Heidelbaum (Logan Lerman) vê sua avó ser assassinada em um crime misterioso. No velório, conhece um velho amigo de sua avó, Meyer Offerman (Al Pacino). A partir daí, sua vida não será mais a mesma: ele descobre que Offerman coordena um grupo secreto que caça e mata nazistas escondidos nos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Cena de “Hunters”, na Amazon Prime Video Cena de “Hunters”, na Amazon Prime Video

Sons of Anarchy

Criado por Kurt Sutter. Com Charlie Hunnam, Katey Sagal, Mark Boone Junior. Na Amazon Prime Video

Chegou ao catálogo da Amazon Prime Video um dos sucessos da televisão dos últimos anos, Sons of Anarchy (2008-2014), que conta a história entre um homem que tenta balancear sua vida pessoal em família com a liderança de uma gangue ilegal de motocicletas. O protagonista é Jackson Teller (Charlie Hunnam), vice-presidente dos Sons of Anarchy, fundado por seu falecido pai, em Charming, cidade ficíticia da Califórnia.

Cena de “Sons of Anarchy” Cena de “Sons of Anarchy”

Eu Terei Sumido na Escuridão

Produzido por Kate Barry e Elizabeth Wolff. Na HBO Go

A jornalista americana Michelle McNamara (1970-2016) marcou a história do jornalismo investigativo americano ao focar seus esforços em desvendar crimes macabros e sem solução, como o famoso caso do “Golden State Killer”. Os episódios da série documental da HBO exploram o trabalho de McNamara nas últimas décadas, traz informações preciosas sobre serial killers dos anos 1970 e 1980 que ela investigava e traz imagens de arquivos suas, assim como depoimentos de quem a conheceu, como seu marido, o ator e comediante Pathon Oswald. O seriado se baseia no livro da jornalista, “I’ll Be Gone In The Dark”.