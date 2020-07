Fim de semana: 5 séries para assistir em casa

Com a chegada da sexta-feira e do fim de semana, EXAME seleciona cinco séries para assistir, que entraram recentemente nos catálogos dos principais streamings no Brasil, como Netflix e Amazon Prime Video. Confira:

Dark – 3ª temporada

Criada por Baran bo Odar e Jantje Friese. Com Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari. Na Netflix

Em uma pequena cidade na Alemanha, o desaparecimento de duas crianças vai expor o relacionamento complexo entre quatro famílias locais. O enredo parece simples, mas a saga dessas famílias ganhará contornos sobrenaturais e de ficção científica para gerar muitos debates sobre seus significados. Chegando ao fim com a terceira temporada, “Dark” é um dos maiores sucessos da Netflix, ficando à frente até mesmo de “Stranger Things” na preferência do público.

Curta Essa com Zac Efron

Produzida por Laura Coconato, Dylan Efron e Steve Hoffman. Com Zac Efron. Na Netflix

Zac Efron, estrela de filmes como “High School Musical” e “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, produz essa série documental viajando pelo mundo para contar histórias inspiradoras sobre hábitos saudáveis e sustentáveis. Na Islândia, ele conhece fontes de energia renováveis; na Costa Rica, conhece o dia a dia de uma comunidade sustentável; na Sardenha, ele investiga os hábitos alimentares de uma comunidade cheia de pessoas centenárias.

Mad Men

Criada por Matthew Weiner. Com Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks, John Slattery. Na Amazon Prime Video

Depois de sair do catálogo da Netflix, o sucesso Mad Men migrou para a Amazon Prime Video. A série dramática caiu nas graças do público e da crítica durante suas sete temporadas e levou 5 Globos de Ouro e 16 prêmios Emmy. O drama se passa na Nova York dos anos 1960 em uma agência de publicidade na Madison Avenue e foca nos mistérios e dramas de Don Draper.

Hanna – 2ª temporada

Criada por David Farr. Com Esme Creed-Miles, Mireille Enos, Joel Kinnaman. Na Amazon Prime Video

O seriado original Amazon Prime “Hanna” foca em uma adolescente extraordinária, criada na floresta. O suspense aborda o crescimento da jovem misteriosa e mostra como ela lutará para descobrir a verdade sobre seu passado, em um plano que parece envolver a CIA.

Betty

Criada por Crystal Moselle. Com Dede Lovelace, Kabrina Adams, Nina Moran. Na HBO Go

Baseada no aclamado sucesso de crítica do Festival de Sundance “Skate Kitchen”, o seriado Betty, que ganhou uma temporada e foi renovado para a segunda, é uma comédia original HBO sobre cinco jovens que se unem para navegar pelo masculino mundo do skate em Nova York. Ao criar uma forte amizade, elas vão descobrir que suas ambições vão muito além do esporte.