Festival Olímpico Parque Brasil: Fan Fest acontece em São Paulo

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris, São Paulo recebe o Festival Olímpico Parque Brasil, a primeira Fan Fest fora do país sede das Olimpíadas.

O evento está sendo realizado no Parque Villa-Lobos, na cidade de São Paulo, desde o dia 20 deste mês e vai até o dia 11 de agosto.

O espaço de 30 mil metros quadrados está aberto à visitação e conta com sete mega telões, para que o público acompanhe as modalidades ao vivo. Além disso, o Festival também oferece atrações que tem como objetivo proporcionar um ambiente de festa e imersão para as mais de 200 mil pessoas esperadas pelos criadores da Fan Fest.

De acordo com Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, o Festival tem um grande potencial para aproximar os fãs de esporte por meio das atrações presentes durante os dias de evento.

“O Festival Olímpico Parque Brasil é uma grande iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil. A ação inédita busca aproximar o público do esporte através de um evento que promoverá o entretenimento e a interação", diz.

Para uma ambientação que casasse com o propósito do evento, a organização transformou uma das Alamedas do parque em uma réplica da avenida Champs-Élysées, ponto turístico icônico de Paris.

1 /5 Arcos olímpicos em Paris. (Arcos olímpicos em Paris.)

2 /5 Torre Eiffel. (Torre Eiffel.)

3 /5 Pirâmide de vidro no Museu do Louvre, em Paris. (Pirâmide de vidro no Museu do Louvre, em Paris.)

4 /5 Risco: maratona aquática no Sena pode ser remanejada; rio já é usado para competições, como triatlo. (Risco: maratona aquática no Sena pode ser remanejada; rio já é usado para competições, como triatlo.)

5/5 Paris sedia os Jogos Olímpicos em 2024 (Paris Olimpíadas 2024)

Segundo, Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes nos principais estádios do Brasil, a Fan Fest é uma ótima estratégia para conectar os fãs que não poderão estar presentes nos Jogos Olímpicos.

“As experiências propostas pelo Festival são perfeitas para trazer um espaço de imersão que vai além de apenas acompanhar as modalidades. Com ativações, shows e outras atrações, o evento pode aproximar os fãs de um ambiente de um evento presencial, como os Jogos Olímpicos. O comprometimento com a conexão pode transformar os momentos dos amantes do esporte que estarão não só acompanhando, mas vivendo as modalidades”, diz Rizzo.

Entre as atrações principais presentes no Festival estão: Seu Jorge, Jota Quest, Alexandre Pires, Mart’Nalia, Toni Garrido e Monobloco.

O evento também terá a presença dos atletas que retornarem dos Jogos Olímpicos, já que a Fun Fest estará disponível até o dia 11 de agosto. Grandes ídolos aposentados dos esportes brasileiros também passarão pelo local. Nomes como Fernando Scherer, Thiago Pereira e Janeth Arcain são esperados para encontro com os fãs.

“O Festival Olímpico Parque Brasil promete transformar a forma como torcemos pelos nossos atletas. O Parque Villa-Lobos como ponto de encontro para os fãs, com atividades interativas, áreas temáticas e programação ao vivo, reforça a importância de conectar emocionalmente as pessoas à competição. A iniciativa de trazer a primeira Fan Fest oficial para fora da cidade-sede dos Jogos Olímpicos, é mais que uma celebração, é um passo significativo na democratização e incentivo ao esporte”, diz Ivan Martinho, especialista em marketing e professor da ESPM.

Na programação da Fan Fest, o público ainda pode desfrutar de uma área gastronômica com como: Peti, Da Mooca Pizza Shop, Make Homus, Not War, Pitico, La Guapa, Los Dos Taqueria e Tasca da Esquina. Além disso, estarão disponíveis clínicas esportivas em todo o Parque Villa-Lobos, com inscrições que poderão ser feitas através do site do evento.

Serviço:

Festival Olímpico Parque Brasil

De terça a sexta das 10h às 19h. Sábado e domingo das 10h às 22h.

Os ingressos devem ser adquiridos pelo site da plataforma Ticketmaster,por meio do link https://www.ticketmaster.com.br/event/parque-time-brasil-weekends