Festival de Inverno começa hoje em Campos do Jordão

Começa neste sábado (5) e segue até 3 de agosto a 55ª edição do tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão, um dos maiores eventos de música clássica da América Latina. Haverá 75 concertos gratuitos, separados em quatro palcos na própria cidade, mas também outros quatro em São Paulo.

Entre os destaques da programação figuram a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), interpretando a Sinfonia doméstica, de Strauss, no concerto de abertura do festival; a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, com participação do violinista Guido Sant’Anna, e o grupo norte-americano Quarteto Ulysses, especializado em música de câmara.

Também estão em destaque na programação as filarmônicas de Goiás e Santa Catarina, bem como as sinfônicas de Campinas, Santos e do Paraná, além do Quinteto Villa-Lobos, Quarteto Zahir, Quarteto Camargo Guarnieri, a Camerata Grecco e o Brazilian Winds Ensemble.

Dança

Uma novidade desta edição do Festival de Inverno é a série de espetáculos da Jornada Paulista de Dança, no palco da Estação Motiva Cultural, ao lado da Sala São Paulo. As atividades de dança e artes do corpo são abertas ao público.

Outra novidade é o Prêmio Anna Laura de Música Antiga (Palma), que reconhece jovens músicos brasileiros dedicados ao repertório de música clássica. Após avaliação de uma comissão julgadora, os três primeiros colocados serão contemplados com valores entre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

“O Festival de Inverno de Campos do Jordão é um símbolo da vitalidade cultural do nosso Estado. Ao reunir grandes artistas, promover novas gerações por meio de bolsas de estudo e formar plateias com acesso gratuito, o evento reafirma nosso compromisso com uma cultura viva, plural e acessível. É uma celebração da excelência artística aliada à política pública que transforma”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação completa pode ser encontrada no site do Festival de Inverno.

Programa para bolsistas

O festival também conta com um programa que receberá bolsistas para aulas de práticas orquestrais, música de câmara, música antiga e camerata. Ao todo, serão 141 alunos e 82 professores.

No dia 26, sob nome de Orquestra do Festival, os bolsistas vão se apresentar com a performance de o Concerto para piano, de Ravel.

Ao final do evento, haverá a entrega do Prêmio Eleazar de Carvalho, uma tradição do festival. Contemplará o bolsista que tiver o melhor desempenho com uma bolsa de US$ 1.400 mil mensais para estudar em uma instituição estrangeira de sua escolha.