Guitarrista do Fall Out Boy deixa turnê por problemas de saúde; banda estará no Brasil em agosto

Joe Trohman, guitarrista da banda Fall Out Boy, anunciou nesta segunda-feira, 7, que se afastará de todos os compromissos da turnê do grupo por motivos de saúde. O músico precisará passar por uma cirurgia na mão direita para tratar problemas recorrentes que, segundo ele, poderiam levar a danos permanentes.

Em um comunicado nas redes sociais, Trohman revelou que o procedimento exigirá que ele fique afastado do palco pelo resto do ano.

“Depois de anos lidando com problemas recorrentes na minha mão direita, ficou claro que preciso de cirurgia para evitar danos permanentes”, explicou o guitarrista. “A boa notícia é que estou no caminho certo para uma recuperação completa”, disse o artista em comunicado.

Fall Out Boy no Brasil

Apesar da ausência de Trohman, o Fall Out Boy seguirá com os compromissos da turnê. A banda tem shows marcados em festivais como o Summer Sonic no Japão, o I Wanna Be no Brasil e o Oceans Calling nos Estados Unidos. Trohman fez questão de assegurar aos fãs que os planos da banda continuarão normalmente, e ele espera se recuperar para voltar aos palcos assim que possível.

“Estou ansioso para me recuperar e poder voltar a tocar com a galera. Muito obrigado pelo carinho e apoio”, concluiu Trohman.

Os problemas de saúde de Joe Trohman, embora graves, não são inéditos na vida do músico. Ele tem lidado com questões na mão direita por anos, o que levou à decisão de realizar a cirurgia necessária. Espera-se que, com o tempo adequado de recuperação, o guitarrista retorne em 2026 com energia renovada para o próximo ciclo da banda.