Férias em iate luxuoso pode custar R$ 5,2 milhões por semana

O superiate Malia, de 77 metros de comprimento, foi vendido em 2023 por US$ 120 milhões. Mas ele pode ser seu por uma fração do custo: US$ 930.000 por semana - ou R$ 5,2 milhões

O preço fica ainda mais salgado pois, em casos assim, temos muitas sobretaxas — para combustível, comida, bebidas, marina, atividades em terra e solicitações especiais —, que geralmente acrescentam 35% adicionais ao valor original, segundo reportagem da CNBC.

Cruzeiros na Europa também atraem um imposto sobre valor agregado de cerca de 20%, mas isso pode variar de acordo com o país. As gorjetas da tripulação também ficam entre 10% e 20% da taxa de fretamento.

No total, uma semana de cruzeiro pela Riviera Francesa no Malia pode custar incríveis US$ 1.441.500.

Mas vamos à parte boa.

O que tem esse iate de tão especial?

O Malia leva os hóspedes em passeios pelo Mediterrâneo, de Mônaco à Riviera Italiana, pulando de ilha em ilha da Sardenha e das ilhas Maddalena, com paradas em centros franceses icônicos como Saint-Tropez.

Até 12 hóspedes podem dormir nos oito quartos do iate, incluindo uma suíte VIP master, todos com banheiros luxuosos.

O convés principal tem um salão com bar e área de jantar iluminada por janelas de corpo inteiro, bem como um lounge no convés superior com um lustre de vidro impressionante e um extenso sistema audiovisual. Os conveses são conectados por um elevador.

Como um hotel, o iate tem uma academia e spa, este último com sala de massagem, sauna e banho turco.

Há também uma piscina infinita com bordas de vidro no convés principal e uma jacuzzi com fundo de vidro no deck, além de um teatro ao ar livre.

O inventário de "brinquedos" do Malia também inclui jet skis e esquis aquáticos, além de pranchas de remo, pedalinhos, wakeboards, caiaques e uma estrutura de escalada inflável com passarela.

Para operar tudo isso é preciso uma equipe grande. A tripulação conta com 21 membros, que inclui um capitão, equipes de engenharia e hospitalidade e vários chefs. Alguns membros da tripulação também são personal trainers e têm habilidades musicais para entreter à noite.

Os hóspedes de Malia tendem a ser norte-americanos, europeus e do Oriente Médio, e geralmente o utilizam para férias em família ou festas.

E aí, se interessou?