Barco de luxo tem piscina, bar e espaço para churrasco; veja fotos

Um verdadeiro espaço de lazer em alto mar. Com características como piscina, bar e espaço para churrasco, o Okean 57 é um barco para quem gosta de estar em contato com a água, sem abrir mão do conforto e da diversão. Fabricado pelo estaleiro catarinense Okean Yachts, é um dos modelos mais vendidos da marca, especialmente para o exterior. Este modelo específico tem projeto personalizado e foi vendido para um comprador dos Estados Unidos.

O que mais chama a atenção no barco é a piscina na proa (parte da frente da embarcação), com capacidade de 2.300 litros de água (puxados do mar) e espaço para até 8 pessoas. A piscina também possui piso antiderrapante, apoio nas laterais e encostos que proporcionam conforto durante o uso. “Foram 7 meses de projeto e fabricação para entregar o barco", detalha Roberto Paião, CEO do Grupo Okean.

O executivo ainda explica que o estaleiro procura sempre estar na vanguarda do design na categoria. Os modelos com uma 'pegada' mais arrojada têm grande aceitação no exterior, com mais de 70% das embarcações exportadas para diversos países, especialmente para os Estados Unidos, além de Austrália, Japão, Espanha, entre outros.

"A marca vai além dos conceitos dos três modelos de 55, 57 e 80 pés, pois dentro de cada embarcação, existe a possibilidade e um interesse genuíno em desenvolver projetos únicos", diz.

Como é o barco

O Okean 57 possui quase 18 metros de comprimento, o equivalente a quase 100 m² de área, e é ideal para passeios durante o dia. Projetado por Paolo Ferragni, renomado arquiteto italiano do mundo náutico, traz decks laterais expansivos, proporcionando um ambiente de convívio amplo e luxuoso sobre as águas.

Seu salão principal, conectado à praça de popa, oferece área de estar e refeições, além de um posto de comando completo. Os passadiços laterais altos e largos, produzidos com fibra de vidro, garantem mais segurança e conforto para acessar a proa que, neste modelo, além de oferecer a piscina, possui um solário versátil que pode ser transformado em espaço para encontros sociais.

O deck inferior, além da suíte, inclui uma sala de estar, com a opção de instalar uma cozinha completa ou, então, mais um banheiro e uma segunda cabine.

A popa é um grande convite para banhos de mar, relaxamento e convivência, com uma plataforma deslizante submergível que amplia ainda mais a beach area e se conecta com o cockpit, onde estão localizados ambientes de estar, refeições e o posto de comando. Protegido por hard-top e para-brisa, o ambiente oferece visão de 360 graus da navegação e possui modernos equipamentos eletrônicos.