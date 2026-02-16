Bússola

Um conteúdo Bússola

5 erros que empresas comentem durante implementação do ‘data-driven’ 

Entenda os erros mais comuns para poder evitá-los na solidificação de uma estratégia orientada por dados

Data-driven precisa de aspectos estratégicos. Entenda (Peter Dazeley/Getty Images)

Data-driven precisa de aspectos estratégicos. Entenda (Peter Dazeley/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13h00.

Ser uma empresa “data-driven”, orientada por dados, virou quase um selo de modernidade. Dashboards sofisticados, relatórios em tempo real e inteligência artificial prometem decisões mais racionais e eficientes. Ainda assim, muitas organizações seguem errando, mesmo cercadas de dados

Convidamos Ricardo Cappra, especialista em cultura analítica e autor do livro Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas (Actual), para compor a lista a seguir. Ela mostra que o problema raramente está na falta de dados, mas na forma como pessoas, líderes e culturas organizacionais se relacionam com eles.  

Confira cinco erros comuns de empresas que ainda caem na armadilha de achar que são orientadas por dados: 

1. Confundir ferramenta com maturidade

Ter acesso à tecnologia não significa saber usá-la bem. Existem organizações que investem pesado em plataformas de BI, analytics e IA, mas ignoram o desenvolvimento das pessoas que precisam interpretar essas informações. 

Muito além de contratar sistemas avançados, maturidade analítica significa criar uma cultura capaz de fazer boas perguntas, interpretar cenários e tomar decisões conscientes. 

2. Terceirizar o pensamento crítico na estratégia data-driven  

Quando os relatórios passam a “decidir” sozinhos, algo está errado. Dados devem apoiar decisões, e não substituí-las. Um dos equívocos mais recorrentes é delegar o pensamento crítico às ferramentas, tratando análises como verdades prontas. 

O risco? Trabalho intelectual empobrecido, capacidade analítica enfraquecida e aprendizado organizacional estagnado.  

3. Tratar dados como verdade absoluta

Dados não são neutros. Eles carregam escolhas, recortes, vieses e limitações. Líderes que, na implementação do data-driven, acreditam que números falam por si acabam ignorando perguntas essenciais: 

  • Quem coletou esses dados? 
  • Com qual objetivo? 
  • O que ficou de fora? 

Decisões realmente inteligentes surgem quando dados são interpretados de verdade, e não apenas reproduzidos. 

4. Ignorar o contexto humano

Nenhuma decisão acontece no vácuo. Emoções, cultura organizacional, pressões internas e relações de poder influenciam diretamente como dados são usados. 

Ignorar esse fator humano leva a análises frias, desconectadas da realidade das equipes e do mercado. Gestão analítica eficaz considera comportamento, repertório e experiência, em conjunto com as métricas. 

  1. Usar dados para confirmar crenças, não para questioná-las

Talvez o erro mais sutil e perigoso das empresas que tentam implementar o data-driven. Em vez de usar dados para explorar possibilidades, lideranças utilizam para validar decisões já tomadas. 

O resultado é uma falsa sensação de racionalidade, onde números servem como argumento de autoridade, não como ferramenta de aprendizado. Empresas realmente orientadas por dados aceitam o desconforto de serem contrariadas por eles. 

 

Acompanhe tudo sobre:Big data

Mais de Bússola

Liderança: o que está por trás dos riscos globais de 2026 – e com o que se preocupar

Especialista descreve 5 requisitos para criar inovação verdadeira

Opinião: o fracasso de projetos de IA é uma questão de gestão, não de tecnologia

3 pilares do franchising em 2026

Mais na Exame

Tecnologia

O Twitter caiu? X apresenta instabilidade ao redor do mundo

Negócios

Grupo paranaense de TI supera R$ 200 milhões e acelera expansão global

Mundo

UE participará de reunião do Conselho de Paz de Trump sem se tornar membro

Mercados

Bolsas sobem com inflação fraca nos EUA e aposta em corte de juros