Feriado de Corpus Christi: confira hotéis e destinos para viagem no Brasil e exterior

O feriado de Corpus Christi é uma excelente oportunidade para quem deseja fazer uma pausa no primeiro semestre. Por ser o último feriado prolongado antes de novembro, muitos viajantes aproveitam a data para escapar da rotina e buscar experiências que vão além do descanso tradicional.

Confira uma seleção de hotéis em destinos diversos, em meio à natureza, à beira-mar ou em grandes cidades. As sugestões atendem a diferentes perfis de viajantes, de famílias com crianças, casais em busca de tranquilidade e sofisticação e até viajantes solos que planejam desbravar novos destinos.

São Paulo

Boa Vista Surf Lodge

Localizado a uma hora de São Paulo, o Boa Vista Surf Lodge é o primeiro hotel com piscina de surf da América Latina. Dentro do Condomínio Boa Vista Village, em Porto Feliz, o hotel foi inaugurado em dezembro de 2024 e conta com 57 quartos, quadras de tênis, academia, spa, espaço de eventos, bar e restaurante, além da piscina com 220 metros de extensão.

O hotel, que faz parte da marca JHSF e tem operação do Grupo Fasano, usa a tecnologia da PerfectSwell para reproduzir mais de 100 tipos de ondas e apresenta aulas de surf para iniciantes e avançados ao longo do dia todo.

Serviço: Est Mun PFZ 373-B Lote 01 – Boa Vista Village, Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3199-4713. WhatsApp: (15) 3199-4699 Email: reservas@boavistasurflodge.com.br

Fasano Boa Vista

Para quem deseja fugir do agito das metrópoles e desfrutar do melhor que o interior tem a oferecer, o Hotel Fasano Boa Vista, localizado na Fazenda Boa Vista, a apenas uma hora de São Paulo, possui um ambiente campestre, descontraído e com toda a sofisticação do Grupo Fasano.

Os apartamentos contam com varandas amplas e uma vista panorâmica para a fazenda, sem contar que muitos deles têm acesso direto ao lago do hotel, convidando os hóspedes para um mergulho refrescante. Além de todo o conforto e comodidade, os visitantes ainda desfrutam da excelente gastronomia do restaurante Fasano Boa Vista, que une os sabores da culinária brasileira com a tradição italiana.

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900

WhatsApp: (15) 99111-5550 E-mail: fbv@fasano.com.br

Pousada do Cedro

Na charmosa cidade de Santo Antônio do Pinhal, a 145 quilômetros de São Paulo, a Pousada do Cedro possui apenas 11 amplas acomodações. A pousada boutique tem uma localização privilegiada, com vista para as montanhas e conta com uma com piscina aberta, saunas seca e úmida, spa, bar e restaurante.

Para quem gosta de explorar a natureza, há uma trilha privativa que leva a uma cachoeira da pousada. A hospedagem possui restaurante com menu idealizado pelo chef italiano Marcello Catalfamo.

Serviço: Estrada do Pico Agudo Km 5. Santo Antônio do Pinhal - São Paulo As reservas podem ser feitas diretamente pelo site ou pelos telefones (12) 3666-1713 (WhatsApp) e (12) 3666-1873.

Almenat Tapestry by Hilton

O Almenat Tapestry by Hilton, localizado a 35 quilômetros da capital paulista, preparou uma programação especial para o feriado de Corpus Christi. Destaque para a pista de roller, onde adultos e crianças poderão testar e se equilibrar em patins. O hotel ainda conta com pocket show de jazz, workshop de bebidas e chá da tarde junino, com comidinhas e bebidas típicas da época.

Além da programação especial, é possível aproveitar outros espaços do hotel, como piscinas (aberta e fechada), quadras de futebol, vôlei e tênis, redário à beira do lago, com possibilidade de alimentar os patos que lá vivem, e horta que fornece temperos e hortaliças à cozinha do hotel para visitar.

Serviço: Rua Águas Marinhas, 553 - Chácaras Ana Lúcia, Embu das Artes - SP. Reservas: (11) 99932-3345 Site: hilton.com/pt/hotels/cghemup-almenat-embu-das-artes

Fasano São Paulo Jardins

No clima das grandes capitais, hospedar-se no hotel Fasano São Paulo Jardins é uma excelente opção para aproveitar todas as atrações que a cidade oferece e ainda desfrutar de uma experiência agradável e sofisticada no hotel. Durante a hospedagem, é possível apreciar um delicioso café da manhã no restaurante Nonno Ruggero, localizado no primeiro andar, e relaxar em uma das cinco salas de massagens do SPA Fasano, instalado no penúltimo piso. Além disso, a localização do hotel permite ao visitante desfrutar de um polo de compras, com diversas lojas, centros culturais e entretenimento de todos os tipos.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins. Telefone: (11) 3896-4000. WhatsApp: (11) 96632-6166. E-mail: sp@fasano.com.br

Bahia

Fera Palace Hotel Salvador

Localizado no coração do Centro Histórico de Salvador, o Fera Palace Hotel é um marco arquitetônico dos anos 1930, restaurado para unir o charme Art Déco à sofisticação contemporânea. Com 81 quartos e suítes elegantes, muitos deles com vistas deslumbrantes para a Baía de Todos-os-Santos, o hotel oferece uma experiência autêntica e refinada na capital baiana. O restaurante Omí, comandado pelo premiado chef Fabrício Lemos, apresenta uma cozinha autoral que celebra os ingredientes e sabores do Nordeste com criatividade e excelência. No rooftop, a piscina de borda infinita e o bar atraem hóspedes e locais para um dos pores do sol mais icônicos da cidade. Para completar a experiência, o hotel organiza experiências personalizadas que conectam os visitantes à vibrante cena cultural, musical e gastronômica de Salvador, incluindo passeios guiados pelo Pelourinho e encontros com artistas e chefs locais.

Serviço: R. Chile, 20 - Centro Histórico, Salvador - BA. Telefone: (71) 3036-9202. Email: reservas@ferahoteis.com

Txai Resort Itacaré - Itacaré

Localizado na Costa do Cacau, no sul da Bahia, o resort preparou uma programação especial para o feriado com opções culturais, de relaxamento e atividades para toda a família. Durante o feriado, o resort irá disponibilizar programas de 3 ou 4 noites entre os dias 18 e 22 de junho, que incluem opções de bem-estar e lazer; e uma série de atividades exclusivas preparadas especialmente para o período. Entre as atividades oferecidas está o Txai Sunset que acontece aos domingos com a participação de DJ 's locais na piscina com um playlist refrescante e bem baiana. Para aqueles que estão em busca de relaxamento, o Spa Shamash oferece tratamentos, massagens, rituais e práticas de equilíbrio.

Já na parte gastronômica, o resort conta com os restaurantes Orixás e Praia que oferecem menus criados com ingredientes regionais, somados às técnicas da culinária internacional, resultando em uma mistura de aromas e sabores únicos que agradam os paladares mais exigentes.

Serviço: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48. Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts.com.

Minas Gerais

Fasano Belo Horizonte

Na capital dos bares e botecos, é possível imergir no agito que a cidade oferece e ainda desfrutar de toda a personalidade e excelência do hotel Fasano Belo Horizonte. Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos de BH, o hotel apresenta um conceito de luxo em hospitalidade no qual a discrição e a sofisticação ganham destaque.

Além de toda comodidade, os hóspedes podem apreciar a culinária do primeiro restaurante Gero dentro de um hotel, que oferece pratos clássicos da culinária italiana, e a versão mineira do Baretto de São Paulo, podendo apreciar coquetéis premiados acompanhados de pratos leves e shows ao vivo de Jazz e MPB.

Serviço: Rua São Paulo, 2.320 - Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone: 31 3500 8900. Email: bh@fasano.com.br

Paraná

Lapinha Spa

De 15 a 21 de junho, a Lapinha Spa promove uma semana dedicada à saúde, com palestras e vivências sensoriais. Durante o período, os participantes têm acesso à estrutura completa do spa, que inclui piscinas, academia, trilhas, concertos musicais e sessões de sound healing. Um dos destaques é a recém-inaugurada Wild Sauna, que oferece uma experiência de imersão na natureza inspirada na tradição da sauna.

A alimentação ovolactovegetariana, parte essencial da proposta da Lapinha, favorece o processo de detox e nutrição, com ingredientes orgânicos e água alcalina com pH 8,2. O solo da fazenda onde o spa está localizado é livre de agrotóxicos, reforçando o compromisso com a saúde e o meio ambiente.

Serviço: Endereço Lapinha SPA: Estrada da Lapa, Km, 16 - 5 - Fazenda Margarida, Lapa - PR. Para mais informações ou reservas, entre em contato pelo telefone (41) 3622-1044.

Paraíba

BA’RA Hotel

João Pessoa tem se destacado como um dos destinos mais procurados do Brasil devido às suas belezas naturais, mas também por possuir uma rica herança cultural e histórica. Localizado na orla de Cabo Branco, o BA’RA Hotel preparou uma programação incrível para o feriado de Corpus Christi, justamente para quem quer se desconectar para curtir as instalações do hotel ou ficar com o pé na areia.

Para quem deseja viajar em família, o hotel-lifestyle oferece horário estendido no kids club com monitores e, para os adultos, o SPA é uma ótima pedida para aproveitar as massagens relaxantes e terapias holísticas. Já na parte da gastronomia, o BA’RA convida seus hóspedes a mergulharem na cultura local através de seus dois restaurantes premiados, entre eles o ORAMA, gastrobar no rooftop com vistas panorâmicas para o oceano e IOCÁ, localizado no piso térreo, que renovou sua proposta e agora funciona como café.

Além disso, para quem prefere atividades outdoor, o hotel também oferece passeios de lancha com capacidade de até 14 pessoas em um tour exclusivo para desbravar as belezas naturais da capital da Paraíba.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa. Telefone: (86) 99403-2088 E-mail: reservas@barahotel.com.br

Ceará

Vila Selvagem - Fortim

A apenas 130 quilômetros de Fortaleza, na praia do Pontal de Maceió, o hotel Vila Selvagem é um oásis de paz e tranquilidade. Ao todo são 31 bangalôs e apartamentos modernos, bem arejados e rodeados por um belo jardim e duas majestosas piscinas. Junho é época dos ventos no Ceará, ideal para quem deseja aprender kitesurf. Por lá, há um kitecenter com certificação internacional e agendamento de aulas individuais ou em grupo.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia de Pontal do Maceió, Fortim, Ceará. Para o feriado de Corpus Christi o hotel tem pacotes com café da manhã a partir de R$ 6.950, para o casal, e R$15.350 para famílias de até 4 pessoas. Reservas podem ser feitas pelo e-mail reservas@vilaselvagem.com ou por telefone (88) 99990-5555.

Makena Hotel - Icaraizinho de Amontada

O Makena Hotel, hotel-boutique com apenas 13 suítes distribuídas em 4 categorias terá para o feriado o tradicional “Churrasco do Mar”. O evento começa durante o pôr do sol e conta com um cardápio recheado de iguarias frescas da região, como camarão, polvo, lagosta e atum de Itarema. A experiência também contempla open bar de vinhos e espumantes premiados direto da adega do hotel.

Serviço: R. Joaquim Alves Parente - In, Amontada - CE. Preço: R$1.350 para o casal. Telefone: (85) 98124-2202.

Piauí

Koloa Hotel - Cajueiro da Praia

Para quem busca um destino sereno, mas não quer deixar de lado o conforto e experiências, o Koloa Concept Hotel, localizado em Cajueiro da Praia, litoral do Piauí, uma ótima opção. O hotel-boutique conta com 26 suítes. Para o feriado de Corpus Christi, a propriedade preparou uma programação voltada para o bem-estar e wellness com contato direto com a natureza. O hotel oferecerá aulas de kitesurf e yoga, além de música ao vivo com artistas locais. Os pacotes começam em no mínimo 3 diárias.

Serviço: Rua Cajueiro da Praia, Cajueiro da Praia. Telefone: (86) 99403-2088. Site: koloaconcepthotel.com.br

Uruguai

Fasano Punta del Este

Punta del Este, no Uruguai, é um dos destinos mais badalados da América do Sul, com praias, beach clubs, cassinos, galerias de arte e excelentes restaurantes. Por lá está uma das propriedades do Grupo Fasano fora do Brasil: o Hotel Fasano Las Piedras, instalado no topo de um vasto planalto às margens do rio Maldonado, com vista panorâmica para os arredores. O hotel une a elegância rústica do campo uruguaio à sofisticação descontraída de Punta del Este, criando um equilíbrio perfeito entre charme e requinte.

Os hóspedes podem optar por ficar em bangalôs com vista panorâmica e amplos terraços privativos, ideais para quem busca relaxamento sem dispensar o conforto e a sofisticação tradicionais do Grupo Fasano. Já para uma experiência mais conectada, a Locanda Fasano tem ainda suítes e apartamentos em um edifício anexo, com passagem ao restaurante Fasano, de onde se avista uma das mais privilegiadas paisagens de toda a região, com solarium, lounge, bar e piscina privativa.

Serviço: Cno. C. Egusquiza y Paso del Barranco, S/N - La Barra, Punta del Este. Telefone: +598 4267-0000 WhatsApp: +598 9282-8730

Estados Unidos

EAST Miami (Miami, Flórida)

Localizado no vibrante bairro de Brickell, o EAST Miami possui 352 quartos, suítes e residências, todos com varandas privativas e vistas deslumbrantes da cidade ou da Baía de Biscayne. O EAST Miami encanta com opções gastronômicas aclamadas, incluindo o Quinto, restaurante de inspiração latino-americana conhecido por sua parrilla à lenha, e o Sugar, um rooftop bar no 40º andar que oferece coquetéis artesanais e vistas panorâmicas de Miami. Para os hóspedes em busca de bem-estar e relaxamento, o hotel dispõe de quatro piscinas, um centro de fitness de última geração e experiências personalizadas, como passeios de barco e explorações culturais pela cidade.

Serviço: 788 Brickell Plaza, Miami, FL 33131, Estados Unidos. Telefone: +0800 892 2221. E-mail: info@preferredhotels.com

Fasano Nova York

Inaugurado em abril de 2021, o hotel possui 15 andares e é dividido em Duplex Apartments e Clubhouse Suites, onde os Duplex Apartments contam com aproximadamente 335 metros quadrados, e as Clubhouse Suites, nas categorias Garden Suites, Park Avenue Suites e Central Park Suites, possuem tamanhos variados e em sua maioria com vistas panorâmicas para o Central Park e para o horizonte de Manhattan. O edifício também conta com um bar intimista e privativo, o Fasano Fifth Avenue Bar, idealizado por Gero Fasano e projetado por Thierry W. Despont.

O Fasano Fifth Avenue é um clube exclusivo e privativo, acessível apenas aos sócios e a um seleto grupo de parceiros locais e internacionais.

Serviço: 5th Avenue, 62nd - 63rd Streets, 815 – Manhattan, New York Telefone: +1 646 512 00 89

E-mail: reservations@fasanofifthavenue.com

Itália

Hotel de la Ville (Roma)

A Piazza di Spagna é um dos cartões postais mais famosos de Roma. Localizado no topo da Escadaria Espanhola, o Hotel de la Ville é um hotel de design em um palácio histórico do século XVIII reformado com vistas deslumbrantes da Cidade Eterna. O design do hotel homenageia a tradição europeia do Grand Tour do século XVIII, quando nobres ingleses e alemães colecionavam peças de arte durante suas viagens culturais às cidades europeias. Os 104 quartos e suítes bem equipados estão entre os mais elegantes e espaçosos de Roma e apresentam papel de parede feito à mão, ricos tecidos italianos e tapeçarias históricas de artesãos locais.

Serviço: Via Sistina, 69, 00187 Roma RM, Itália. Telefone: +39 06 977931 E-mail: reservations.delaville@roccofortehotels.com

Chile

Hotel Magnolia (Santiago)

Situado no coração do centro histórico de Santiago, o Hotel Magnolia combina o charme do velho mundo com a sofisticação moderna. Instalado em um edifício histórico transformado em hotel contemporâneo, este refúgio boutique conta com 40 quartos com móveis sob medida, detalhes em madeira e vitrais. Projetado para homenagear seu rico patrimônio, o hotel possui um restaurante intimista e um menu com ingredientes de origem local.

Serviço: Huérfanos 539, 8320150 Santiago, Región Metropolitana, Chile. Telefone: +56 2 2664 4043 E-mail: reservas@hotelmagnolia.cl