Farm Rio lança coleção com a francesa Sézane, marca queridinha do momento

Vale um olhar para o que as publicações de fora estão falando sobre a colaboração da Farm Rio, do grupo Soma, com a francesa Sézane, marca queridinha da moda do momento, vestida por celebridades como Katie Holmes, Selena Gomez e Ashley Graham. A coleção será lançada neste domingo 28.

Para a Harper’s Bazaar americana, “Sézane vai repetir sua histpria de sucesso com coleção cápsula desenhada com a Farm Rio, com maiôs e vestidos com estampas florais”. Segundo a Grazia Magazine, “a colaboração junta o espírito vibrante dos desenhos tropicais da Farm Rio com a critiavidade e atemporalidade da Sézane.”

A seção de estilo do Yahoo diz “é isso mesmo, duas de nossas marcas favoritas estão fazendo uma colaboração para o verão de 2023”. O verão europeu, que fique claro.

Paixão por cores e alegria

A notícia então é essa. A Farm Rio lança agora no dia 28 de maio uma collab inedita com a Sézane, fenômeno fashion e cultural da França. Essa coleção co-criada conta a história de duas cidades, combinando as estampas fresh e tropicais da Farm Rio com o estilo criativo e atemporal da marca francesa.

No coração da colaboração está o chamado joie de vivre compartilhada por cariocas e parisienses. A fundadora e diretora criativa da Sézane, Morgane Sézalory, explica como a colaboração expressa as ambições criativas da marca.

“Senti uma conexão imediata quando conheci Katia Barros, (fundadora da Farm Ri)”, disse Sézalory. “Nós duas compartilhamos uma paixão ardente por peças criativas em paletas de cores surpreendentes que podem ser usadas para sempre. Eu não poderia pensar em uma maneira melhor de celebrar a história de Sézane do que com a Farm Rio, uma marca que coloca a aventura, a liberdade e as pessoas no centro de tudo”.

Para a Farm, trata-se do rendez-vous entre o je ne sais quoi parisienne e o borogodó do Rio de Janeiro.

Em lojas na Europa (mas não no Brasil)

Fundada em 1997, a FARM Rio é uma marca de moda global que tem por missão capturar a essência de sua cidade natal, o Rio. Com uma mistura lúdica de estampas autorais, cores radiantes e texturas, a marca inspira uma vida bem vivida, de autenticidade, vibração e beleza natural.

Nascida em Paris, a Sézane, marca cult francesa, comemora 10 anos de sucesso.

Para a coleção em conjunto com a brasileira Farm foram criadas 40 peças, com materiais eco-friendly. As estampas tropicais também podem ser encontradas em uma série de peças masculinas da marca de moda masculina favorita de Paris, Octobre Éditions.

A coleção Sézane X Farm Rio estará disponível para compra nos sites www.sezane.com e www.farmrio.com e em lojas selecionadas de ambas as marcas. Mas não no Brasil.