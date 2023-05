As 3 principais tendências de moda em alta em 2023

A moda nada mais é do que um conjunto de opiniões e gostos, assim como modos de agir, viver e sentir coletivos. No Brasil, a moda vem passando por mudanças e acompanhando tendências das principais capitais que inspiram estilistas, como Milão e Paris.

A moda brasileira teve sua origem diretamente relacionada ao período colonial, o início da vida dos imigrantes em nosso país trouxe consigo os seus costumes e tradições. Diante disso, é possível constar que a forma do brasileiro se vestir tem forte influência dos negros africanos, europeus e nativos indígenas.

Quem são os criadores de tendências?

Em sua visão, Anne Garcia, empresária, estilista e influenciadora ítalo-brasileira, comenta que somos nós mesmos que espalhamos as tendências pelo mundo, pois as marcas pesquisam os nossos gostos, observam as ruas e, com bastante estudo e pesquisas, conseguem identificar qual é a principal tendência de consumo e de mercado da atualidade.

“Em tempos de crise, a moda se mostra cada vez mais minimalista; em tempos de ouro, a moda aparece com mais ostentação. Com a população preocupada cada vez mais com o meio ambiente, a moda tem aparecido mais sustentável e responsável. Então, quem determina as tendências somos nós, consumidores, e a situação em que estamos vivendo na atualidade”, diz a estilista.

A seguir, Anne Garcia indica as peças que estão em destaque em 2023. Veja:

1. Calças e jaquetas oversized

Nos dias atuais, para Anne Garcia, as brasileiras têm apostado mais nas tendências como calças cargo, com muitos bolsos, jaqueta oversized e nos sutiãs, usados como tops. “Acredito que ainda querermos manter o conforto é um reflexo pós-pandemia. Continuaremos levando conforto na moda por muitas estações”, afirma. “As peças confortáveis, coloridas e cheias de brilho, se possível com alguma transparência, não podem faltar na composição de looks em 2023”, alerta.

2. Blazers e cropped

Para a estilista, peças diferentes que tragam sofisticação também estão em alta este ano. “Os blazers também se manterão em evidência, mas como algo extra. Outra peça que entrou para o gosto das brasileiras e promete ficar ainda por muito tempo são os tops croppeds”, conta a especialista. “As texturas e elementos ousados ​​se tornarão comuns. O nosso país é tropical, com isso, deixa os nossos estilos e looks super diversificados”, completa.

3. Jeans

Já o famoso jeans é uma tendência que sempre estará presente e cada vez mais forte e renovado, por isso dificilmente sairá de moda, por se tratar de uma peça que é considerada um clássico e, ao mesmo tempo, versátil. Para a estilista, esse é o poder do jeans: “todo mundo conhece ou já provou”. Além disso, ele transita por todas as classes.