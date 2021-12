Expert dá dicas de como presentear e oferece serviço de ‘Gift Concierge’

Um jantar, um vinho e até um vale-compras são presentes que podem ter maiores significados se tiverem uma relação com as memórias da pessoa presenteada. É o que explica Viviane Rodriguez, Gift Concierge que se dedica em selecionar presentes personalizados “para quem já tem tudo”.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Formada em publicidade e propaganda, a especialista trabalhou por 15 anos na área, e nas horas vagas sempre foi a conselheira da família e amigos na hora de escolher presentes para pessoas que até não conhece.

“Tenho uma amiga que pediu um presente para uma amiga dela que nem conheço. Uma pessoa que já tem tudo, e até ganhou um carro do marido de aniversário. Conversando, ela havia me dito que esta amiga estava com a autoestima baixa em relação ao corpo. Sugeri um quadro com intervenção de um ilustrador, para ela sempre lembrar de sua beleza. Ela amou tanto que pendurou a obra na sala da casa”, conta.

Com o nascimento da segunda filha, Rodriguez decidiu levar o hobby a sério. Após pesquisar durante o ano sobre a função, descobriu que o serviço existia nos Estados Unidos, Europa e Hong Kong, mas não no Brasil. Em novembro colocou o serviço no ar e já atendeu pedidos de “amigo ladrão” para festas de final de ano, para casamentos, de empresas para funcionários e é claro, de Natal.

É a partir de uma conversa com quem quer presentear que Rodriguez se atenta aos detalhes para escolher opções de presentes. Com um teto de gastos estabelecido, o intuito da entrevista é entender a personalidade de quem recebe o presente e a importância da ocasião.

“Preciso entender qual é o momento que a pessoa está vivendo e qual é a intenção de quem está querendo presentear. Esses pontos trazem as melhores respostas na hora de pensar um presente”, explica.

Para cada situação, são apresentadas três ideias conceituadas. É possível contratar apenas a curadoria (250 reais), ou então, o suporte completo (320 reais), com o processo de escolha do presente, embrulho, cartão com texto personalizado e o envio. É recomendado pelo menos 15 dias de antecedência. Mas há o serviço de concierge express (350 reais), para pedidos com menos de quinze dias e apenas com curadoria.

Existe também o serviço de assinatura, que pode ser contratado anualmente para datas previamente agendadas (220 reais por mês ou 2.500 por ano). Por exemplo, no Dia das Mães para presentear a esposa, a mãe e a avó, por exemplo, com 13 presentes ao ano.

A seguir, Rodriguez dá três dicas para escolher o presente perfeito.

Dedique seu tempo:

“Nos dias de hoje dar tempo ou receber tempo como presente é uma coisa muito especial. Pode ser através de um cartão com uma mensagem escrita à mão, para que a pessoa sinta que ela ganhou o seu tempo.”

Intenção:

“O que você quer causar com aquele presente? Deseja agradecer, comemorar ou parabenizar? Dar um atributo e um verbo para este momento te ajuda a chegar em um presente mais específico.”

Ative as memórias:

“Tente lembrar de alguma situação que seja particular de você com a pessoa que está sendo presenteada. Uma memória afetiva, por exemplo, um vinho produzido com uma uva de um lugar que viajaram. Essas memórias assertivas trazem o significado, e o significado traz a criatividade do presente. Mesmo que quem esteja fora da situação veja como apenas um vinho, este presente resgata as memórias afetivas. Mas às vezes também é preciso explicar para a pessoa, para que ela possa entender o presente (risos).”

Serviço:

Viviane Rodriguez

Telefone: (11) 98415-5828, Instagram: @vivi.giftconcierge e e-mail: vivi@vivianerodriguez.com

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.