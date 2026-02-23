Exercícios para iniciantes: 5 treinos simples para começar sua jornada fitness

Para iniciantes: cinco treinos fáceis e rápidos de fazer, segundo o NYT. (Hyrox/Divulgação)
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07h01.
Para algumas pessoas a principal resolução de Ano Novo inclui o início da prática de exercícios físicos. Segundo a pesquisa "Previsões para 2026", realizada pela Ipsos em 30 países e divulgada em dezembro, 83% dos brasileiros pretendem se exercitar mais neste ano.
O principal desafio, no entanto, não é escolher o exercício ideal, mas começar de forma sustentável. Em entrevista ao New York Times, a treinadora da Associação Internacional de Ciências do Esporte, Jenny Liebl, recomenda que iniciantes definam primeiro por que querem se exercitar, com foco em benefícios práticos, e acompanhem a reação do corpo ao longo das semanas.
"Depois de uma ou duas semanas fazendo isso, como está seu sono? Como estão seus joelhos e suas costas?", disse. A ideia é tirar um pouco o foco da estética e usar a própria evolução como referência, já que comparações com terceiros podem desmotivar.
Liebl afirma que, no início, a frequência é menos importante do que a regularidade. Marcar um horário fixo — mesmo que apenas uma vez por semana — ajuda a criar esse hábito. "Não importa o que você faça; se fizer com consistência, é aí que verá resultados", disse.
Com base nas sugestões do time de Wellness do New York Times, estas atividades podem ser feitas em poucos minutos e exigem pouco ou nenhum equipamento.