Exercícios para iniciantes: 5 treinos simples para começar sua jornada fitness

Para algumas pessoas a principal resolução de Ano Novo inclui o início da prática de exercícios físicos. Segundo a pesquisa "Previsões para 2026", realizada pela Ipsos em 30 países e divulgada em dezembro, 83% dos brasileiros pretendem se exercitar mais neste ano.

O principal desafio, no entanto, não é escolher o exercício ideal, mas começar de forma sustentável. Em entrevista ao New York Times, a treinadora da Associação Internacional de Ciências do Esporte, Jenny Liebl, recomenda que iniciantes definam primeiro por que querem se exercitar, com foco em benefícios práticos, e acompanhem a reação do corpo ao longo das semanas.

"Depois de uma ou duas semanas fazendo isso, como está seu sono? Como estão seus joelhos e suas costas?", disse. A ideia é tirar um pouco o foco da estética e usar a própria evolução como referência, já que comparações com terceiros podem desmotivar.

Liebl afirma que, no início, a frequência é menos importante do que a regularidade. Marcar um horário fixo — mesmo que apenas uma vez por semana — ajuda a criar esse hábito. "Não importa o que você faça; se fizer com consistência, é aí que verá resultados", disse.

Cinco exercícios simples para iniciantes

Com base nas sugestões do time de Wellness do New York Times, estas atividades podem ser feitas em poucos minutos e exigem pouco ou nenhum equipamento.

1. Movimentos leves pela manhã

Duração: cerca de 10 minutos

Objetivo: ativar o corpo e criar rotina

Frequência: começar com uma vez por semana

Uma sequência simples ao acordar — sem sair do quarto — ajuda a reduzir a barreira mental associada à ideia de "treinar".

2. Exercícios de mobilidade

Duração: cerca de 10 minutos

Objetivo: melhorar flexibilidade e estabilidade

Frequência: até três vezes por semana

A mobilidade combina força e flexibilidade, requisitos básicos para tarefas cotidianas como se abaixar ou alcançar objetos.

3. Pilates básico

Duração: cerca de 10 minutos

Objetivo: fortalecer o core (coluna e abdômen) e melhorar postura

Frequência: iniciar com uma vez por semana

Embora seja comum em estúdios com equipamentos, o pilates também pode ser feito em casa sem aparelhos.

4. Ioga leve

Duração: cerca de 10 minutos

Objetivo: relaxar o corpo e preparar para o sono

Frequência: até três vezes por semana

Sessões curtas, especialmente à noite, ajudam a aliviar tensões e aumentar a flexibilidade.

5. Treinos de equilíbrio