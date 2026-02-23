Casual

Exercícios para iniciantes: 5 treinos simples para começar sua jornada fitness

Treinos curtos e fáceis ajudam a criar o hábito de se movimentar e mantê-lo ao longo do ano

Para iniciantes: cinco treinos fáceis e rápidos de fazer, segundo o NYT. (Hyrox/Divulgação)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07h01.

Para algumas pessoas a principal resolução de Ano Novo inclui o início da prática de exercícios físicos. Segundo a pesquisa "Previsões para 2026", realizada pela Ipsos em 30 países e divulgada em dezembro, 83% dos brasileiros pretendem se exercitar mais neste ano.

O principal desafio, no entanto, não é escolher o exercício ideal, mas começar de forma sustentável. Em entrevista ao New York Times, a treinadora da Associação Internacional de Ciências do Esporte, Jenny Liebl, recomenda que iniciantes definam primeiro por que querem se exercitar, com foco em benefícios práticos, e acompanhem a reação do corpo ao longo das semanas.

"Depois de uma ou duas semanas fazendo isso, como está seu sono? Como estão seus joelhos e suas costas?", disse. A ideia é tirar um pouco o foco da estética e usar a própria evolução como referência, já que comparações com terceiros podem desmotivar.

Liebl afirma que, no início, a frequência é menos importante do que a regularidade. Marcar um horário fixo — mesmo que apenas uma vez por semana — ajuda a criar esse hábito. "Não importa o que você faça; se fizer com consistência, é aí que verá resultados", disse.

Cinco exercícios simples para iniciantes

Com base nas sugestões do time de Wellness do New York Times, estas atividades podem ser feitas em poucos minutos e exigem pouco ou nenhum equipamento.

1. Movimentos leves pela manhã

  • Duração: cerca de 10 minutos
  • Objetivo: ativar o corpo e criar rotina
  • Frequência: começar com uma vez por semana
  • Uma sequência simples ao acordar — sem sair do quarto — ajuda a reduzir a barreira mental associada à ideia de "treinar".

2. Exercícios de mobilidade

  • Duração: cerca de 10 minutos
  • Objetivo: melhorar flexibilidade e estabilidade
  • Frequência: até três vezes por semana
  • A mobilidade combina força e flexibilidade, requisitos básicos para tarefas cotidianas como se abaixar ou alcançar objetos.

3. Pilates básico

  • Duração: cerca de 10 minutos
  • Objetivo: fortalecer o core (coluna e abdômen) e melhorar postura
  • Frequência: iniciar com uma vez por semana
  • Embora seja comum em estúdios com equipamentos, o pilates também pode ser feito em casa sem aparelhos.

4. Ioga leve

  • Duração: cerca de 10 minutos
  • Objetivo: relaxar o corpo e preparar para o sono
  • Frequência: até três vezes por semana
  • Sessões curtas, especialmente à noite, ajudam a aliviar tensões e aumentar a flexibilidade.

5. Treinos de equilíbrio

  • Duração: menos de 10 minutos
  • Objetivo: melhorar estabilidade e prevenir quedas
  • Frequência: de duas a três vezes por semana
  • O equilíbrio é uma habilidade importante ao longo da vida e pode ser treinado com exercícios simples.
