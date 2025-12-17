Mais dinheiro e exércicio físico: o que os brasileiros esperam de 2026?

Falta menos de um mês para 2026. Com o fim do ano, as pessoas refletem sobre o que passou e pensam nas expectativas para o ano que vem. Segundo uma pesquisa, brasileiros esperam ter mais dinheiro para gastar em 2026 e poder dedicar mais tempo para o exercício físico.

A informação é da pesquisa "Previsões para 2026" ("Predictions for 2026", do original em inglês) feita pela Ipsos de forma online em 30 países, entre 24 de outubro e 7 de novembro. No Brasil, cerca de mil pessoas foram ouvidas para a elaboração do estudo.

De acordo com a percepção dos brasileiros, 56% acreditam que terão mais dinheiro em 2026 para gastar. Esse índice é maior que a média global de 44%.

Além da expectativa de ter mais dinheiro, a maioria dos brasileiros também planeja se exercitar mais em 2026. Segundo o estudo, 83% das pessoas no país pretendem fazer mais atividade física no ano que vem.

O número é maior que a média global de 75%. Ainda cerca de 77% dos brasileiros respondem que pretendem dedicar mais tempo para cuidar da aparência em 2026.

Expectativas para 2026

Além dos planos para a saúde física e financeira, os brasileiros também querem dar atenção para as relações interpessoais no ano que vem.

De acordo com o estudo, 85% dos brasileiros planejam passar mais tempo com a família e amigos do que passaram neste ano.

No geral, os brasileiros estão mais otimistas para 2026. De acordo com o estudo, 80% dos brasileiros - ou seja, 8 em cada 10 - responderam que estão, sim, mais animados com o ano que está chegando.

As mulheres da Geração Z são as com visões mais positivas para 2026: 89% acreditam que 2026 será melhor que 2025.

O futuro econômico também parece positivo para os brasileiros. Quando perguntados se acreditam que o país passará por uma recessão no ano que vem, apenas 36% responderam que sim - índice mais positivo que a média global, de 48%.

Em relação ao uso de redes sociais, 40% dos brasileiros esperam ficar menos tempo nas redes sociais, principalmente as gerações mais novas: 42% da geração Z e 42% dos millennials querem ficar mais tempo descontados no que vem.

Percepções sobre acontecimentos no mundo

Ainda segundo o levantamento feito pela Ipsos, os entrevistados responderam sobre suas percepções e expectativas para o mundo em relação a assuntos como inteligência artificial, conflitos mundiais e segurança pública.

Cerca de 44% dos brasileiros responderam que suas cidades ficarão menos seguras em 2026.

Após os protestos organizados contra ações do Congresso, como a PEC 'da Bandidagem' e o PL da Dosimetria, os brasileiros ainda acreditam que as manifestações devem se intensificar no país, principalmente contra a maneira que a nação está sendo governada.

A maioria da população no país acredita que a imigração deve aumentar no mundo, com 59% das respostas diante de 62% da média mundial, enquanto 68% acreditam que os eventos climáticos extremos se tornarão mais comuns do que em 2025 por conta das mudanças climáticas.

Segundo os brasileiros, 47% acreditam que o governo do país irá introduzir metas mais exigentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Em relação à inteligência artificial e o mercado de trabalho, 61% dos brasileiros acreditam que a tecnologia contribuirá na perda de empregos, enquanto 50% afirmam que o uso poderá gerar novas oportunidades.