Mais dinheiro e exércicio físico: o que os brasileiros esperam de 2026?

Levantamento da Ipsos buscou mapear as expectativas e previsões do Brasil e outros países no mundo sobre o ano que vem

Exercício físico: brasileiro espera praticar mais atividade física no próximo ano (Freepik)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17h19.

Falta menos de um mês para 2026. Com o fim do ano, as pessoas refletem sobre o que passou e pensam nas expectativas para o ano que vem. Segundo uma pesquisa, brasileiros esperam ter mais dinheiro para gastar em 2026 e poder dedicar mais tempo para o exercício físico.

A informação é da pesquisa "Previsões para 2026" ("Predictions for 2026", do original em inglês) feita pela Ipsos de forma online em 30 países, entre 24 de outubro e 7 de novembro. No Brasil, cerca de mil pessoas foram ouvidas para a elaboração do estudo.

De acordo com a percepção dos brasileiros, 56% acreditam que terão mais dinheiro em 2026 para gastar. Esse índice é maior que a média global de 44%.

Além da expectativa de ter mais dinheiro, a maioria dos brasileiros também planeja se exercitar mais em 2026. Segundo o estudo, 83% das pessoas no país pretendem fazer mais atividade física no ano que vem.

O número é maior que a média global de 75%. Ainda cerca de 77% dos brasileiros respondem que pretendem dedicar mais tempo para cuidar da aparência em 2026.

Expectativas para 2026

Além dos planos para a saúde física e financeira, os brasileiros também querem dar atenção para as relações interpessoais no ano que vem.

De acordo com o estudo, 85% dos brasileiros planejam passar mais tempo com a família e amigos do que passaram neste ano.

No geral, os brasileiros estão mais otimistas para 2026. De acordo com o estudo, 80% dos brasileiros - ou seja, 8 em cada 10 - responderam que estão, sim, mais animados com o ano que está chegando.

As mulheres da Geração Z são as com visões mais positivas para 2026: 89% acreditam que 2026 será melhor que 2025.

O futuro econômico também parece positivo para os brasileiros. Quando perguntados se acreditam que o país passará por uma recessão no ano que vem, apenas 36% responderam que sim - índice mais positivo que a média global, de 48%.

Em relação ao uso de redes sociais, 40% dos brasileiros esperam ficar menos tempo nas redes sociais, principalmente as gerações mais novas: 42% da geração Z e 42% dos millennials querem ficar mais tempo descontados no que vem.

Percepções sobre acontecimentos no mundo

Ainda segundo o levantamento feito pela Ipsos, os entrevistados responderam sobre suas percepções e expectativas para o mundo em relação a assuntos como inteligência artificial, conflitos mundiais e segurança pública.

Cerca de 44% dos brasileiros responderam que suas cidades ficarão menos seguras em 2026.

Após os protestos organizados contra ações do Congresso, como a PEC 'da Bandidagem' e o PL da Dosimetria, os brasileiros ainda acreditam que as manifestações devem se intensificar no país, principalmente contra a maneira que a nação está sendo governada.

A maioria da população no país acredita que a imigração deve aumentar no mundo, com 59% das respostas diante de 62% da média mundial, enquanto 68% acreditam que os eventos climáticos extremos se tornarão mais comuns do que em 2025 por conta das mudanças climáticas.

Segundo os brasileiros, 47% acreditam que o governo do país irá introduzir metas mais exigentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Em relação à inteligência artificial e o mercado de trabalho, 61% dos brasileiros acreditam que a tecnologia contribuirá na perda de empregos, enquanto 50% afirmam que o uso poderá gerar novas oportunidades.

