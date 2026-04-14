Mercado Imobiliário

JHSF compra cassino no Uruguai e quer transformar ativo com hotel Fasano

Empresa amplia presença internacional e planeja transformar ativo icônico em destino multiuso com hotel fasano, shopping, cassino e residências

Enjoy Punta del Este: ativo já opera como um hotel de luxo à beira-mar, com diárias que chegam a cerca de R$ 1.000 na alta temporada (JHSF Peninsula/Divulgação)

Enjoy Punta del Este: ativo já opera como um hotel de luxo à beira-mar, com diárias que chegam a cerca de R$ 1.000 na alta temporada (JHSF Peninsula/Divulgação)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14h15.

A JHSF (JHSF3) deu mais um passo em sua estratégia de expansão internacional ao anunciar a aquisição do complexo Enjoy Punta del Este. A operação será feita por meio da JHSF Península, empresa ligada à JHSF UK, e marca o avanço da companhia em um dos destinos mais relevantes da alta renda na América do Sul.

Localizado em frente à Playa Mansa, o empreendimento seguirá em operação, mas passará por uma transformação relevante. A proposta é ampliar o ativo e convertê-lo em um complexo multiuso voltado ao público de alta renda, integrando hospitalidade, varejo, entretenimento e residências.

Hoje, o Enjoy Punta del Este já opera como um hotel de luxo à beira-mar, com diárias que chegam a cerca de R$ 1.000 na alta temporada. O espaço conta com cassino, spa, duas piscinas e seis restaurantes, além de estar a cerca de 15 minutos do Aeroporto Internacional de Laguna del Sauce..

A ideia da JHSF é ir além de um hotel e transformar o ativo em um ecossistema completo de experiências, modelo que a companhia já desenvolve em outros projetos. O plano inclui a construção de um shopping com cerca de 50 lojas e restaurantes, majoritariamente internacionais, além da incorporação de um hotel da marca Fasano e unidades residenciais.

“Mais do que a incorporação de um ativo emblemático, esta operação representa um avanço na construção do ecossistema integrado de experiências de alta renda da JHSF”, afirmou Augusto Martins, CEO da companhia, em comunicado.

A movimentação reforça uma estratégia que vem sendo construída há mais de uma década. A empresa já atua no Uruguai há mais de 15 anos, por meio do complexo Fasano Las Piedras, também em Punta del Este, que combina hotelaria, residências e serviços voltados à alta renda. O novo projeto amplia essa presença e posiciona Punta del Este como peça-chave na estratégia global da companhia, que inclui ativos em cidades como Nova York, Miami, Londres, Cascais, Sardenha e Milão.

Além do reposicionamento do ativo, a operação também reforça o foco da JHSF em negócios de renda recorrente. Ao integrar shopping, hotelaria e real estate, a companhia busca capturar múltiplas fontes de receita dentro de um mesmo projeto.

A transação também pode ganhar uma camada financeira adicional. A JHSF Capital, braço de investimentos do grupo, atua como assessora na operação e poderá estruturar um veículo para atrair investidores, ampliando a capacidade de financiamento do projeto.

A aposta segue uma lógica já testada pela empresa: ativos icônicos, em localizações premium, com múltiplos vetores de monetização. Nesse modelo, a combinação entre turismo, segunda residência e consumo de alto padrão cria uma dinâmica de demanda mais resiliente, mesmo em cenários macroeconômicos mais desafiadores.

A conclusão da operação ainda depende de aprovações regulatórias e de condições usuais para esse tipo de transação. A companhia afirma que manterá o mercado informado sobre os próximos passos e o desenvolvimento do projeto.

Acompanhe tudo sobre:JHSFUruguai

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