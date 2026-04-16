Neymar na Copa do Mundo? Maioria dos brasileiros aprova convocação do jogador

Mais de 50% da população gostaria de ver Neymar defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha, 53% da população é a favor da convocação do atacante pelo técnico Carlo Ancelotti no próximo dia 18 de maio.

O levantamento aponta um crescimento no apoio ao jogador. Em junho do ano passado, a pesquisa apontou que 48% dos brasileiros queriam a presença do atacante na seleção.

Já em relação à rejeição, 34% dos entrevistados se mostraram contrários à convocação de Neymar, enquanto 8% disseram ser indiferentes e 5% não souberam responder. Na pesquisa anterior, 41% se posicionaram contra.

Foram ouvidas pelo Datafolha 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Convocação de Neymar não é certa

Embora a maioria aprove a convocação de Neymar, sua ida para a seleção brasileira não é certa. O jogador, às vésperas da convocação, está rodeado de dúvidas sobre seu desempenho e condição física.

Em todas as convocações de Ancelotti até então, o treinador deixou claro que trabalha apenas com atletas que estejam 100%, o que não é o caso de Neymar recentemente.

Convivendo com lesões e problemas físicos, o atacante não conseguiu retomar o nível apresentado em seu auge, quando atuava pelo Barcelona.