Neymar na Copa do Mundo? Maioria dos brasileiros aprova convocação do jogador

Neymar: problemas físicos atrapalham o ciclo do jogador até o Mundial ((Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))
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Publicado em 16 de abril de 2026 às 08h35.
Mais de 50% da população gostaria de ver Neymar defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha, 53% da população é a favor da convocação do atacante pelo técnico Carlo Ancelotti no próximo dia 18 de maio.
O levantamento aponta um crescimento no apoio ao jogador. Em junho do ano passado, a pesquisa apontou que 48% dos brasileiros queriam a presença do atacante na seleção.
Já em relação à rejeição, 34% dos entrevistados se mostraram contrários à convocação de Neymar, enquanto 8% disseram ser indiferentes e 5% não souberam responder. Na pesquisa anterior, 41% se posicionaram contra.
Foram ouvidas pelo Datafolha 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Embora a maioria aprove a convocação de Neymar, sua ida para a seleção brasileira não é certa. O jogador, às vésperas da convocação, está rodeado de dúvidas sobre seu desempenho e condição física.
Em todas as convocações de Ancelotti até então, o treinador deixou claro que trabalha apenas com atletas que estejam 100%, o que não é o caso de Neymar recentemente.
Convivendo com lesões e problemas físicos, o atacante não conseguiu retomar o nível apresentado em seu auge, quando atuava pelo Barcelona.
Além do time espanhol, o atleta também defendeu o PSG e o Al Hilal, da Arábia Saudita. No clube do Oriente Médio, sofreu uma grave lesão no joelho e entrou em campo apenas sete vezes, marcando um gol e dando duas assistências.
Em 2025, retornou ao Santos, seu clube formador, com o objetivo de recuperar o protagonismo e ser convocado para a seleção brasileira, mas isso não aconteceu. O atacante seguiu convivendo com lesões e problemas físicos que o afastaram de sua meta.
Desde o retorno, o camisa dez soma 36 jogos pelo Peixe, sendo 28 em 2025 e oito em 2026, com 15 gols e sete assistências.