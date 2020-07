Esse é o relógio mais cobiçado do mundo, e semana que vem ele pode ser seu

O relógio mais cobiçado do mundo não é de ouro nem de platina. A peça que habita os sonhos de muitos colecionadores é um simples cronógrafo de aço. No mundo da alta relojoaria, as aparências às vezes enganam.

O Rolex Daytona referência 6239 é um marco na história recente da relojoaria. Apelidado de Paul Newman Daytona, esse modelo da Rolex de 1967 ficou associado ao ator e galã (1925-2008), que na década de 1980 estampou a capa de uma revista Italiana com ele no pulso. Considerado um dos homens mais estilosos do século 20, Newman também foi um piloto de corrida de sucesso, ficando em segundo lugar na famosa prova 24 Horas de Le Mans.

O ator Paul Newman e seu Rolex Datyona

O Paul Newman Daytona se destaca por seu mostrador, que tem detalhes inspirados na art déco e um contraste “panda” (mostrador branco com subíndices pretos). Lançado em 1967 por 300 dólares, o relógio não teve sucesso comercial. Clientes preferiam um mostrador tradicional, levando a Rolex a produzir um volume limitado do famoso mostrador exótico. Estima-se que apenas 2.000 a 3.000 foram fabricados.

Contudo, o aumento de interesse por relógios raros e exóticos nas últimas décadas, além da persistente associação da peça a Paul Newman, contribuíram para que ele se tornasse um dos relógios mais cobiçados da atualidade, e um ícone da alta relojoaria. Para fins de comparação, o Rolex Daytona moderno custa entre 15.000 e 20.000 dólares. Já um Paul Newman Daytona, em bom estado, varia entre 200.000 e 500.000 dólares.

Em 2017, o culto ao relógio se concretizou com a venda da peça que originalmente pertenceu ao próprio Paul Newman. O relógio foi vendido em leilão por 17,75 milhões de dólares, se tornando o relógio de pulso mais caro do mundo até então.

Rolex Daytona: história atrelada ao ator de Hollywood Paul Newman

É difícil saber quantos Paul Newman Daytona podem existir “perdidos” no mundo por pessoas que não sabem de seu valor atual. Um vídeo de um veterano da Aeronáutica americana que descobre o valor de seu Rolex Daytona 6263, comprado na década de 1970 por 345 dólares, recentemente viralizou. Guardado no cofre por 40 anos sem ter sido usado uma única vez, o relógio vale hoje 700.000 dólares.

Evolução dos preços em leilões do modelo Rolex Daytona

Para futuros ou atuais colecionares de relógios que têm a esperança de um destino parecido ao do veterano do vídeo, o Paul Newman Daytona oferece três lições importantes:

Invista em relógios que você ame, e não foque muito em tendências. Peças que não fazem sucesso hoje podem valer muito dinheiro no futuro; Foque em produtos feitos em pouca quantidade, que podem se tornar raros; Compre qualquer modelo de relógio usado por Paul Newman!

Quer comprar o seu? Dia 20 de julho, a casa de leilões Christie’s vai leiloar um exemplar do Paul Newman Daytona Rolex 6263. A faixa de preço estimada é de 426.000 a 639.000 dólares.