'Lilo & Stitch' e 'Minecraft' elevam receita da Cinemark em 28% no 2º tri de 2025

Desde a pandemia, o setor audiovisual vem ano a ano com um esforço contínuo para retomar os números de 2019. Seis anos mais tarde, ainda falta um pouco para chegar lá, mas pode ser que 2025 seja o ano da virada: a Cinemark, uma das maiores redes de cinema do mundo, viu a receita aumentar em 28% no segundo semestre de 2025, para US$ 941 milhões.

O resultado é um dos mais próximos ao patamar pré-pandemia, quando a rede anunciou receita de US$ 957,8 milhões. E foi impulsionado sobretudo pela alta de bilheteria durante primavera e o início do verão na América do Norte e Europa, com destaque para sucessos como “Um Filme Minecraft”, “Pecadores” e “Lilo & Stitch”.

Os três filmes permitiram que os cinemas estivessem no mesmo nível da bilheteria de 2023, que foi de US$ 2,6 bilhões no mesmo período — para números dos Estados Unidos. No Brasil, a rede compreende 23% do market share do país.

O aumento de receita era esperado, em especial após o segundo trimestre de 2024, que foi prejudicado pela greve. O atraso no lançamento de “Deadpool & Wolverine” e o fraco desempenho de “O Dublê”, “Furiosa: Uma Saga Mad Max”, "Kraven, o Caçador" e "Coringa: Delírio a Dois" resultaram em uma queda abaixo dos US$ 2 bilhões nas bilheterias.

Em 2025, além de “Um Filme Minecraft” e “Lilo & Stitch”, outros filmes ajudaram a Cinemark a elevar a receita no segundo trimestre. É o caso de "Jurassic World: Rebirth", "Como Treinar seu Dragão", "Missão: Impossível - Acerto Final" e "F1: O Filme", todos acima dos US$ 500 milhões de bilheteria.

Aumento nas vendas de ingressos e concessões

No caso da Cinemark, a empresa registrou 58 milhões de ingressos vendidos no trimestre, aumento de 16% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e alta de 57% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Só a receita de ingressos alcançou US$ 383,4 milhões.

Como em outras grandes cadeias de cinema, a venda de concessões tem sido uma importante fonte de receita para Cinemark. A companhia arrecadou US$ 308 milhões com as vendas de alimentos e bebidas, e o gasto por cliente foi de US$ 8,34 nos EUA. O número continua a crescer, e contribuiu significativamente para a recuperação da empresa.

Apesar do sucesso no segundo trimestre, a empresa viu as ações ação caírem 7,7% nos últimos dias, alinhada com a queda geral do mercado de ações, com o valor das ações chegando a US$ 26,87 no fechamento de quinta-feira, 31.

Com um julho promissor nas bilheteiras, em que o total de arrecadação norte-americana foi de US$ 1,1 bilhão, a companhia segue otimista. Filmes como “Jurassic World Rebirth” e “Superman” deram um impulso significativo às receitas.