Esportes e networking: os novos conceitos de clube no Brasil

O conceito de clube mudou. O que antes era um espaço de lazer, voltado para famílias nos fins de semana, ganhou uma vocação maior para networking. No primeiro semestre, o clube inglês Soho House inaugurou a primeira unidade em São Paulo. Apenas para um métier criativo, o espaço na Cidade Matarazzo tem adesão anual que varia de 8.150 reais, apenas para a casa paulistana,a 20.650 reais, com acesso às 43 Soho Houses no mundo todo.

Novos clubes esportivos também têm aparecido por aqui. O Beyond The Club, a 15 minutos da Faria Lima, será inaugurado em junho de 2025. Com um título familiar de 795.000 reais para até quatro pessoas e mensalidade de 2.300 reais, o sócio terá à disposição uma praia de 28.000 metros quadrados com piscina de ondas, simuladores de alta tecnologia de esqui, snowboard, golfe e Fórmula 1. Não tão distante, a JHSF está construindo o São Paulo Surf Club, que também terá piscina de ondas, praia artificial, spa, academia e quadras de beach tênis. Clubes voltados para experiências de luxo, como o Resid Club & Hotels, propõem aos membros acesso a eventos, shows, workshops e experiências gastronômicas. A adesão ao clube custa 360.000 reais, mais taxas anuais de 15.000 reais. Com uma vantagem: pode ser transferido para futuras gerações. Sinal de que esse modelo veio para ficar.