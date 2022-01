Luciano, Eliezer, Lais: Conheça os participantes do BBB 2022

Faltam apenas três dias para a estreia do reality show mais aguardado do país, a 22ª edição do Big Brother Brasil. Mesmo com atraso na divulgação dos nomes dos participantes, por conta da infecção de alguns integrantes da casa, o coronavírus também não irá impedir a edição do reality show em 2022, que anunciou hoje os participantes da casa mais vigiada do país.

A 22ª edição do Big Brother Brasil promete ser diferente de todas as outras, com uma série de mudanças no jogo e o jornalista Tadeu Schmidt assumindo como apresentador no lugar de Tiago Leifert.

Por enquanto já se sabe que a dinâmica "Pipoca" e "Camarote", que divide os jogadores entre anônimos e famosos, deve continuar. Ela foi sucesso nas últimas duas edições do programa, trazendo faturamentos milionários aos patrocinadores do reality (mesmo com pressão pública para retirar apoio após alguns escândalos no BBB 21).

PIPOCA

O primeiro participante anunciado foi do grupo "Pipoca", a goiana Laís Caldas. Médica, ela atuou na linha de frente contra o covid-19. Ela se intitula uma pessoa "Intensa e verdadeira".

Luciano Estevan é ator e bailarino, diz que gosta de ser notado e de chamar atenção. Ele tem 28 anos e é natural de Florianópolis (SC). "Fiz 15 anos de balé clássico. Adoro dançar e chamar atenção. No BBB, meu grande trunfo vão ser as festas".

Jessilane é bióloga e professora de biologia e começou a trabalhar aos 14 anos. O maior orgulho de sua carreira, até o momento, foi ter conseguido cursar o mestrado.

Com a promessa de "causar muito" no programa, a participante afirma que quer tudo, menos sair com o nome de "planta" da casa.

-

Eliezer é designer e empresário. Afirmou que a avó é o "amor da vida dele" e que quer retribuir o que ela já fez por ele ao longo da vida. Caçador de "perrengues", já foi atacado por macacos na Tailândia e já ficou à deriva no mar da Ásia por exemplo. "É um jogo de pessoas, sentimentos, mas sobretudo sobre caráter", afirmou.

Eslovênia Marques, de 25 anos, foi miss Pernambuco e estudou Física. "Eu era a única mulher. Via aquilo como desafio". Jurando que fofoca e "comentários para se manter bem-informada" são diferentes, ela afirma que é intensa.

"Queria dizer que tô solteira e não tô sozinha. Mas a verdade é que tô solteira e sozinha", afirmou.