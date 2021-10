Cortinas ou persianas? Qual a melhor solução para sua casa?

Na decoração de interiores, as cortinas servem como enfeite, mas principalmente como regulador da entrada de luz nos cômodos.

Só que existem vários modelos diferentes de cortinas, com sistemas de fechamento e recolhimento das partes variáveis, que impactam o visual dos cenários e também no conforto ambiental. A seguir, você pode conferir ideias de modelos para utilizar em zonas de serviços, como cozinhas.

#1 Cortina franzida

Exemplo de cortina franzida na cozinha Exemplo de cortina franzida na cozinha

Decoração de cozinha em estilo clássico combina bem com cortina franzida, feita de tecido, presa em varão.

Esse elemento até pode proporcionar privacidade e fazer o controle de entrada de ar e poluição, mas sua função no ambiente será, primeiro, estética. E devido ao seu tipo de costura - fora os possíveis detalhes de padronagens -, deve chamar bastante a atenção no cenário.

Para que o visual do ambiente não fique pesado demais, deve-se optar por um cortinado em tecido mais leve, como um rendado - incluindo para um pequeno bandô.

Alças laterais serão necessárias somente quando as partes da cortina forem muito compridas. E o cálculo para a largura do tecido, nesse caso, deve seguir a seguinte lógica: para cada 1 m de janela será preciso 3 metros de tecido mais os acréscimos para bainhas.

Uma observação importante: certos tipos de pregas, como as austríacas, podem apresentar um cálculo diferente para o tecido. Mas não iremos entrar em detalhe nisso, pois elas não são indicadas para propostas de decoração de cozinha.

#2 Bandô

Cortinas mais curtas são chamadas de "bandô" Cortinas mais curtas são chamadas de "bandô"

Cortinas de tecido podem ser presas de dois modos em varões. Uma ideia bem bacana para cozinhas são as cortinas com alças ou argolas, que facilitam na hora de tirar as peças para lavar - algo que deverá ser feito constantemente por uma questão de saúde.

E é importante ressaltar que o primeiro laço ou argola deverá ser preso no centro do comprimento do tecido, depois as demais espaçadas a cada 15 ou 20 cm.

Geralmente, prefere-se fazer uma cortina mais curta, tipo bandô, para cozinhas. Janelas de modelo antigo podem ter esse tipo de peça posicionada no centro da altura do vão ou dividida em duas partes na altura.

Mas outra ideia, agora para cortinas de maior altura, são aquelas em que as faixas de tecido são entremeadas com tiras de crochê ou rendas de algodão, por exemplo. Fica um charme só a decoração do ambiente.

Segunda observação: o sistema de prega utilizado em bandôs pode ser repetido na parte de baixo da cortina quando se deseja fixá-la na parte de cima e de baixo da janela. Isso é vantagem quando a cozinha tem, por exemplo, janela de veneziana.

#3 Cortina Romana

Cortina Romana Cortina Romana

Persianas também combinam com decoração de cozinha e são uma excelente opção para vários outros setores da casa. Um modelo bem bacana que pode ser confeccionado artesanalmente em tecido, com auxílio de uma máquina de costura, é a cortina romana. A mesma deve cobrir a janela da base ao teto, onde alguns segmentos se sobrepõem cerca de 5 a 15 cm.

#4 Cortina Persiana

Imagem sem crédito e fonte -

Já quanto as persianas prontas, adquiridas em lojas especializadas, a melhor opção certamente é a cortina rolô.

Essas persianas combinam com praticamente todos os ambientes da casa e são, hoje, a alternativa mais moderna de cortina para cozinhas e lavanderias. Elas cobrem apenas a medida da superfície da janela, num estilo simples e esportivo. E gastam menos tecido - só precisando de mais 40 cm para a bainha.

Terceira observação do nosso texto: persianas comuns, com uma sequência de hastes metálicas são muitas vezes um recurso mais em conta. Mas esse modelo de cortina acumula muita poeira e gorduras; portanto, seria mais difícil de limpar, significando um risco à saúde.

Enfim, não é muito indicado para decoração de cozinha. Contudo, veremos vários exemplos de projetos utilizando esse tipo de persiana para fechamento de janelas.

#5 Cortina de palhinha

Cortina de Palhinha Cortina de Palhinha

Cortinas do tipo painel, feitas de palhinha, são mais uma alternativa de persiana - tanto convencional quanto em design rolô - vistas em alguns projetos de decoração de cozinha. Mais uma vez, não são a melhor opção para ambientes com acúmulos de gordura. Mas podemos considerar se serão instaladas longe de zonas de fogão, por exemplo. Além disso, seu visual é incomparável, remetendo a uma estética mais rústica, familiar e acolhedora.

#6 Cortina double-vision

Cortina Double Vision Cortina Double Vision

Recentemente, o mercado ganhou um novo modelo de persiana, a double-vision. Esse é mais um tipo de persiana rolô, mas com o diferencial de apresentar faixas horizontais intercaladas de tecido opaco e translúcido.

A ideia é poder manter a cortina fechada, garantindo ao mesmo tempo, privacidade para os moradores e também uma visão da área externa. E conforme o ajuste consegue efeitos de iluminação em intensidades diferentes.

Última observação: não é preciso ter medo de ter uma cortina double-vision na cozinha. Isso porque esse tipo de cortina é de fácil manutenção. Seus dois tecidos são laváveis. Basta esfregar um pano macio umedecido com água e detergente neutro na mistura e pronto - deixe a cortina abaixada até que seque completamente.

E aí, gostou?

Muitas opções, todas lindas! Assim fica até difícil escolher uma. Mas use o seu bom gosto e criatividade para deixar sua casa cada vez mais bonita, seja com cortinas ou com persianas.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.