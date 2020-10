Erick Jacquin é diagnosticado com covid-19 e suspende gravações

O jurado do MasterChef Brasil e apresentador do Minha Receita na Band, Erick Jacquin foi diagnosticado com covid-19. O teste positivo para o novo coronavírus foi divulgado em comunicado da emissora na tarde desta quinta-feira, 22.

De acordo com a nota, Jacquin está assintomático e passa bem. Os funcionários que tiveram contato com ele também serão testados. As gravações do Minha Receita serão suspensas.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pela Band:

“Cumprindo os protocolos determinados pelo corpo médico da Band, Erick Jacquin fez o exame PCR para detecção da covid-19 e o resultado deu positivo. O chef está assintomático, passa bem e seguirá em casa cumprindo a quarentena. As gravações do programa Minha Receita, realizadas fora da emissora, estão suspensas. O protocolo médico adotado pela Band desde o início da pandemia pressupõe o afastamento de casos com sintomas e realização de testes preventivos acompanhados pelo corpo clínico da empresa, que é composto, inclusive, de uma médica infectologista. Todos os colaboradores que tiveram contato com o chef estão sendo testados.”