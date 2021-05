Entenda como unir utilidade e beleza na cozinha com coifas

Cozinhar, sem dúvidas, é tudo de bom, pra quem ama a arte culinária. Apesar de ser muito gostoso sentir o cheirinho daquele prato saudável recém cozido, nem sempre queremos que isso se espalhe para o restante da nossa casa.

Mas que bom que temos aparelhos como as coifas e os depuradores para nos ajudar nessa questão. Você conhece a função desses aparelhos e como combinar algum com a decoração de uma cozinha compacta?

As principais diferenças entre coifas e depuradores de ar

Frequentemente, quando pesquisamos sobre opções para a melhoria da qualidade do ar nas cozinhas, nos deparamos com dois aparelhos.

Estamos falando das coifas e dos depuradores de ar que, a princípio, parecem ser a mesma coisa, porém são equipamentos com funções finais parcialmente diferentes. É que o primeiro teria a capacidade de jogar a fumaça para fora do ambiente e renovar o ar, enquanto o segundo somente renovaria o ar.

Cozinha com conceito aberto, gabinete em marcenaria clara, bancada branca com cooktop e microondas embutido. Projeto Cíntia Mara Petronetto. Cozinha com conceito aberto, gabinete em marcenaria clara, bancada branca com cooktop e microondas embutido. Projeto Cíntia Mara Petronetto.

Assim, resumindo, os depuradores são equipamentos menores, presos às paredes, que podem ser instalados sob armários, com filtro na parte interna e que jogam o ar limpo para cima.

Já as coisas podem ser presas tanto às paredes quanto aos tetos, também com filtro na parte interna, mas um duto na parte superior que deve ser levado para fora. Ou seja, este segundo aparelho requer uma alteração de fachada que precisa ser estudada por um especialista.

Quem não puder fazer grandes alterações no seu imóvel também pode utilizar uma coifa na decoração da cozinha ou na decoração de outra área gourmet da sua casa. Só que, neste caso, o aparelho só poderá ser acionado no modo depurador.

Tipos de coifas

Existem vários modelos diferentes de coifas à venda atualmente nas lojas. Seu design e principalmente acabamento externo combina demais com as novas linhas de eletrodomésticos - sobretudo de fogões.

Inclusive até é indicado tentar comprar todos esses aparelhos do mesmo fabricante para que possam formar um conjunto - algo mais interessante para a decoração.

De fato, o modelo de coifa mais vendido no mercado é aquele do tipo ‘de parede’ - que como o próprio nome já diz, é instalado na parede logo acima do fogão.

Cozinha com móveis planejados, parede e bancada de granito cinza, cadeiras acrílicas na cor branca e mesa com tampo de madeira. Projeto Fernanda Renner. Cozinha com móveis planejados, parede e bancada de granito cinza, cadeiras acrílicas na cor branca e mesa com tampo de madeira. Projeto Fernanda Renner.

Depois, existem aquelas coifas próprias para serem colocadas sobre um fogão instalado em uma ilha de cozinha. Primeiro as coifas de ilha; e, segundo, as coifas suspensas, que apresentam um design bem diferenciado - de tubo ou lembrando um lustre.

Todos os modelos de coifa citados antes agradam demais os brasileiros - que apreciam justamente a exposição da melhor tecnologia dentro das suas residências.

Alguns desses aparelhos vêm luminárias embutidas e partes de vidro, que deixam as decorações de cozinha com um visual muito mais moderno. Porém, devemos terminar este tópico citando as coifas de embutir - pensadas para serem colocadas dentro de armários especiais.

Dicas de modelos de coifas ideais para cozinhas compactas

Na hora de escolher uma coifa para a sua cozinha de casa, não esqueça de verificar como funciona o motor desse equipamento, qual a sua voltagem e consumo de energia.

Ou seja, queremos dizer que você não deve levar em consideração apenas a estética disso, mas a funcionalidade também. Agora, depois de pré-selecionar as opções, já se pode pensar nas dimensões e nas características visuais da peça com relação ao ambiente decorado.

Projetos por Keleen Schmidt Inácio (esquerda) e Patricia Kolanian Pasquini

(direita). Projetos por Keleen Schmidt Inácio (esquerda) e Patricia Kolanian Pasquini(direita).

Em uma cozinha mais compacta, pode-se optar por uma coifa de parede em linhas retas posicionada estrategicamente dentro de uma composição de cozinha em fita.

Agora, se o desenho da cozinha for em L, a ideia melhor é colocar o fogão justamente no vértice - ou seja, na dobra deste L - e utilizar sobre ele uma coifa de canto. E se você acha que falta espaço na sua cozinha, use uma coifa de embutir ou depurador para otimizar a área.

Muitos destes modelos diferentes de coifas, como já dissemos antes, podem vir com partes transparentes feitas de vidro. Tais coisas, justamente por terem estas características, tendem a suavizar a decoração e fazer com que uma cozinha compacta pareça muito maior e mais sofisticada também. E nesta linha existe outro modelo bem especial de coifa de parede que contribui para um ambiente mais compacto que é a coifa tipo “diagonal”.

