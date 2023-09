Rótulo raro e lendário: wine bar serve vinho de R$ 15 mil em taça

Não é todo dia que temos a oportunidade de provar vinhos lendários. O Mont Cristo Wine Bar, em Santo André, na Grande São Paulo, promete uma experiência enológica única ao colocar rótulos raros à disposição do público em formato de taça. Entre as garrafas está o Grands Echezeaux Grand Cru, safra 1976, da família do Romanée-Conti. Em sites especializados, esse vinho chega a custar R$ 15.000. A taça, com 30 ml, sai por R$ 1.440.

Os oito vinhos disponíveis foram selecionados na adega pessoal do empresário Cesar André Marchetti, um dos sócios do wine bar. “Tive essa iniciativa em dividir a minha paixão para compartilhar essa experiência única com outras pessoas, seguindo o mesmo lema da casa, em ‘democratizar o vinho’, propiciando o acesso do vinho, sem ter que adquirir a garrafa”, diz. No grupo há vinhos que foram degustados por reis e rainhas, como o Chateau Petrus 1973.

Assim que é aberto, o vinho já entra em contato com o ar e vai se deteriorando ao longo do tempo. Para que os rótulos servidos não percam a qualidade, o Mont Cristo Wine Bar utiliza um dispenser que isola a bebida dentro da garrafa de ter contato com o oxigênio. A máquina já é usada regularmente em diversos estabelecimentos, mas o diferencial é colocar garrafas lendárias.

"Essa maquinas italianas disponibilizam o processo de injetar o agonio, que e um gás inerte e retirar o vinho em doses de 30, 60 ou 120 ml. A cada troca de garrafa, nós fazemos uma higienização com um produto especifico para limpar o bico, a mangueira e deixar pronta para receber outra garrafa. Com essa tecnologia, as garrafas chegam a durar até 40 dias, mas optamos por deixar os tintos jovens por 30 dias e os de safras antigas por no máximo 20 dias", explica.

Vinhos disponíveis

Grands Echezeaux Grand Cru 1976 (da família do Romanée- Conti) -- 30 ml: R$ 1.440; 60 ml: R$ 2.880; e 120 ml: R$ 5.760

Château Petrus 1973 -- 30 ml: R$ 1.440; 60 ml: R$ 2.880; e 120 ml: R$ 5.760

Château Lafite Rothschild 1975 -- 30 ml: R$ 480; 60 ml: R$ 960; e 120 ml: R$ 1.920

Château Cheval Blanc 1975 -- 30 ml: R$ 400; 60 ml: R$ 800; e 120 ml: R$ 1.600

Château Mouton Rothschild 1976 -- 30 ml: R$ 400; 60 ml: R$ 800; e 120 ml: R$ 1.600

Château L'Angelus 1970 -- 30 ml: R$ 280; 60 ml: R$ 560; e 120 ml: R$ 1.120

Vega Sicilia Unico Reserva Especial -- 30 ml: R$ 300; 60 ml: R$ 600; e 120 ml: R$ 1.200

Sassicaia 2016 -- 30 ml: R$ 160; 60 ml: R$ 320; e 120 ml: R$ 640

Serviço

Mont Cristo Wine Bar

Rua das Figueiras, 631 – Bairro Jardim – Santo André

Funcionamento: domingo e segunda, 10h30 às 17h; terça a sábado, das 10h30 às 23h

Contato: (11) 97223-4028