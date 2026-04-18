Monarquia britânica e iate icônico ancoram projeto de R$ 700 mi em Itapema

Os empresários Paula Daniela Gessele Conhaqui e João Marlezio Conhaqui completam 15 anos de casamento em maio. O sobrenome remete a uma das bebidas mais icônicas da nobreza europeia.

Os conhaques da maison Rémy Martin, fornecedora histórica da monarquia britânica, atravessaram gerações como símbolo de tradição, método e permanência — valores que ajudam a explicar por que certas histórias resistem ao tempo.

À frente da Gessele Empreendimentos, Paula e João transformaram essa ideia em uma proposta de negócio estruturada — não por coincidência, mas por estratégia.

A aposta está na combinação entre herança, estética e experiência para marcar posição em um mercado de altíssimo padrão, cada vez mais competitivo e orientado por narrativa. E, como diria este repórter — de sobrenome que dispensa apresentações quando o assunto é uma boa marca etílica —, tradição não se improvisa. Até James Bond sabia: Martini, batido, não mexido.

É esse mesmo imaginário que agora ganha forma no litoral catarinense. O projeto leva o nome do monarca inglês Charles II, mas a estética e a proposta são inspiradas no iate OKEAN 80, premiado internacionalmente, traduzindo para a arquitetura suas linhas e a experiência de estar a bordo. O Charles II Yacht Royal Home by OKEAN chega a Itapema com VGV estimado em R$ 700 milhões e cerca de 255 metros de altura, posicionando-se entre os 10 edifícios residenciais mais altos do Brasil.

O projeto marca o lançamento, em evento realizado neste sábado (18), do primeiro branded residence náutico da América Latina e o segundo do mundo, resultado da parceria entre a Gessele Empreendimentos e o Grupo OKEAN, responsável pelas marcas OKEAN Yachts e Ferretti Yachts.

O movimento acompanha uma tendência global. O número de branded residences saltou de 169 para 611 empreendimentos no mundo, com projeção de chegar a 1.019 até 2030, segundo o relatório The Residence Report 2025-26. No Brasil, o segmento de alto luxo ainda é incipiente, o que abre espaço para projetos que buscam diferenciação por meio de conceito e posicionamento.

Com mais de 70 pavimentos, a torre terá 114 unidades, com plantas de até 439 metros quadrados, além de vagas destinadas exclusivamente a colecionadores. A proposta inclui garagem náutica integrada, atracadouro para grandes embarcações e estrutura para mais de 100 jets, conectando diretamente o empreendimento ao estilo de vida náutico. Além da marina privada e do espaço dedicado a carros de colecionadores, a torre contará com heliponto já devidamente homologado, reforçando o posicionamento no segmento de alto luxo.

“O Charles II Yacht Royal Home by OKEAN nasce da integração entre referências históricas e o universo náutico contemporâneo. O projeto incorpora a tradição da realeza, presente na identidade da Gessele, e dialoga com o legado do rei Charles II, que contribuiu para a modernização da Marinha Britânica e consolidou o uso de iates como símbolos de poder e estilo de vida”, afirma Paula Gessele, vice-presidente da Gessele Empreendimentos.

Além do conceito, o empreendimento aposta em soluções técnicas voltadas ao conforto. As unidades contarão com banheiros master em mármore, banheiras de imersão, esquadrias com vidros duplos laminados para isolamento acústico e proteção UVA e UVB, além de sistema de tratamento de água por ozônio.

Vivência a bordo

No topo da torre, o Sky Place traduz a experiência de estar a bordo de um iate de luxo para a arquitetura. O espaço reúne piscina de borda infinita com vista panorâmica de 180 graus, espelho d’água com espreguiçadeiras no estilo flutuante, além de boate integrada — sendo o único residencial em Itapema com essa combinação de estruturas. Ao todo, são mais de 3 mil metros quadrados dedicados ao lazer.

“O avanço da integração entre náutica e mercado imobiliário se fortalece quando reúne empresas com experiência consolidada em seus segmentos. A Gessele traz sua atuação na incorporação de empreendimentos de luxo, enquanto a OKEAN agrega conhecimento técnico na construção de embarcações. Esse projeto também nasce de uma leitura antecipada do território”, afirma João Conhaqui, presidente da Gessele Empreendimentos.

Para o executivo, a escolha de Itapema não foi casual. “Quando adquirimos o terreno, já visualizávamos o potencial náutico e turístico da região, que hoje é um dos principais pontos da cidade, com o novo píer e o primeiro Hard Rock flutuante do mundo. O Charles II é resultado dessa visão e marca um novo patamar para a Gessele e para o mercado brasileiro.”

Na avaliação do Grupo OKEAN, o projeto também representa um movimento estratégico. “Levamos para o empreendimento a expertise do estaleiro, especialmente na forma de pensar os espaços, na fluidez do design e na experiência de estar a bordo. É a transposição do conceito náutico para a arquitetura”, afirma Roberto Paião, CEO do grupo.

Com 13 anos de atuação, a Gessele Empreendimentos atua no segmento de alto luxo e construiu sua identidade a partir de referências históricas, artísticas e culturais. A empresa já entregou cinco empreendimentos e mantém em desenvolvimento projetos como o Elizabeth II Royal Home, reforçando a estratégia de associar seus produtos a narrativas ligadas à realeza.

No fim, o que está em jogo é a construção de um legado — a partir da vivência de experiências sensoriais únicas, que vão muito além do simples ato de morar. Paula e João, profissionais egressos do mercado financeiro, sempre foram mais do que a “metade da laranja”, como diria Fábio Jr. Estão mais para “Por Você”, do Frejat. Ela, estratégia. Ele, visão.

E talvez o melhor exemplo dessa sintonia esteja no próprio Charles II Yacht Royal Home by OKEAN. Quando João decidiu adquirir o terreno de 3,2 mil metros quadrados às margens do Rio Perequê, em 2021, ainda em meio à pandemia, a navegação na região era limitada pela baixa profundidade. Hoje, após obras de infraestrutura, o cenário mudou — e o projeto nasce pronto para encantar um seleto grupo de moradores e investidores.

Porque, no fim, mais do que construir prédios, trata-se de construir narrativas — e algumas, como um bom drink, pedem precisão até no detalhe final.