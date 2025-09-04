Do casual a performance: 8 lançamentos de tênis em setembro

As marcas de tênis apresentam lançamentos que refletem a busca dos corredores por modelos que tenham melhor performance nas pistas de corrida e modelos para o dia a dia. A New Balance, por exemplo, apresenta o FuelCell SuperComp Elite v5, um modelo de alta performance para competições. Além disso, a marca aposta no estilo urbano com o modelo 471, que traz referências aos anos 70 e apresenta um design contemporâneo de perfil baixo. Confira estes e outros lançamentos.

New Balance

New Balance apresenta hoje, 4, o novo FuelCell SuperComp Elite v5, uma evolução do modelo mais tecnológico da marca, desenvolvido especialmente para competições. Mais leve do que na última versão, o modelo teve sua sola redesenhada e agora conta com 100% de espuma FuelCell PEBAX combinada a uma placa de fibra de carbono reformulada, agora com 38% mais rigidez na parte frontal. O solado também foi reprojetado com um novo material ultraleve e resistente, com apenas 1 mm de espessura para oferecer mais aderência, e tração superior, sem adicionar um peso extra.

O modelo está à venda com preço sugerido de R$ 2.299,99.

New Balance: FuelCell SuperComp Elite v5 (New Balance/Divulgação)

A marca americana também apresenta o modelo casual 471, com silhueta com referências às corridas dos anos 70 e um estilo urbano contemporâneo.

O modelo apresenta cabedal que mistura nylon e camurça, língua com espuma exposta e cadarços oversized. A silhueta marca a entrada da New Balance no estilo de tênis de perfil baixo. O 471 está à venda pelo preço sugerido de R$ 549,99.

Mizuno

Mizuno: lançamento do Space Lights Pack (Mizuno/Divulgação)

A Mizuno também apresenta duas opções de tênis voltadas ao estilo do dia a dia, o Space Lights Pack. O modelo MZR ganha com duas opções de cores com inspiração em uma estética futurista e nas luzes nórdicas.

“Cada coleção da Mizuno Sportstyle nasce na interseção entre esporte, cultura e funcionalidade. No Space Lights Pack, adicionamos uma camada de futurismo que dialoga com a estética das ruas e com o movimento constante da moda urbana”, diz Rafael Santos, gerente de marketing da Mizuno.

O modelo está à venda no e-commerce da Mizuno e em alguns revendedores como Artwalk e Guadalupe pelo preço sugerido de R$ 899,99.

Olympikus

Olympikus: Corre Max 50 anos (Olympikus/Divulgação)

Em comemoração aos 50 anos da Olympikus, a marca apresenta novas cores aos modelos da Família Corre. Entre os destaques, estão os modelos Corre Grafeno 3, Corre Supra 2, Corre Max, Corre Trilha 2 e o Corre 4.

Os modelos Corre Grafeno 3, Corre Supra 2 e Corre Max foram relançados com uma base de cabedal neutra que contrasta com o logo destacado em azul e entressolas que vão do branco clássico a variações com detalhes coloridos ou degradês. O Corre Trilha 2 se diferencia pelo cabedal azul, o logo branco com detalhes em dourado e a entressola na mesma tonalidade. Já o Corre 4 traz um selo que reforça a comemoração de 50 anos.

Cara de Cool

A marca estreia no mercado com modelos para o dia a dia e com design minimalista. O modelo possui poucas costuras aparentes, lona com forro interno em couro natural e cinco variações de cor: pink, amarelo, laranja, preto e branco. “O Cara de Cool nasceu com uma justificativa quase infantil, já que sempre fui apaixonado por tênis. A expressão Cara de Cool era uma piada interna, mas aponta pra algo maior. O que define se você está de um lado ou de outro na vida é sua capacidade de rir de si mesmo, de não se levar tão a sério e de olhar a vida e as situações com certa leveza — o que não significa, de forma alguma, se viciar em positividades tóxicas”, diz Bruno Israel, fundador e diretor criativo da marca. À venda a partir de a R$ 479.