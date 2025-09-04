Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Do casual a performance: 8 lançamentos de tênis em setembro

As marcas de tênis apresentam lançamentos que refletem a busca dos corredores por modelos que tenham melhor performance nas pistas de corrida e modelos para o dia a dia. Confira

New Balance: modelo casual 471, com silhueta com referências às corridas dos anos 70 e um estilo urbano contemporâneo (New Balance/Divulgação)

New Balance: modelo casual 471, com silhueta com referências às corridas dos anos 70 e um estilo urbano contemporâneo (New Balance/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 15h18.

Tudo sobreTênis (calçado)
Saiba mais

As marcas de tênis apresentam lançamentos que refletem a busca dos corredores por modelos que tenham melhor performance nas pistas de corrida e modelos para o dia a dia. A New Balance, por exemplo, apresenta o FuelCell SuperComp Elite v5, um modelo de alta performance para competições. Além disso, a marca aposta no estilo urbano com o modelo 471, que traz referências aos anos 70 e apresenta um design contemporâneo de perfil baixo. Confira estes e outros lançamentos.

New Balance

New Balance apresenta hoje, 4, o novo FuelCell SuperComp Elite v5, uma evolução do modelo mais tecnológico da marca, desenvolvido especialmente para competições. Mais leve do que na última versão, o modelo teve sua sola redesenhada e agora conta com 100% de espuma FuelCell PEBAX combinada a uma placa de fibra de carbono reformulada, agora com 38% mais rigidez na parte frontal. O solado também foi reprojetado com um novo material ultraleve e resistente, com apenas 1 mm de espessura para oferecer mais aderência, e tração superior, sem adicionar um peso extra.

O modelo está à venda com preço sugerido de R$ 2.299,99.

New Balance: FuelCell SuperComp Elite v5 (New Balance/Divulgação)

A marca americana também apresenta o modelo casual 471, com silhueta com referências às corridas dos anos 70 e um estilo urbano contemporâneo.

O modelo apresenta cabedal que mistura nylon e camurça, língua com espuma exposta e cadarços oversized. A silhueta marca a entrada da New Balance no estilo de tênis de perfil baixo. O 471 está à venda pelo preço sugerido de R$ 549,99.

Mizuno

Mizuno: lançamento do Space Lights Pack (Mizuno/Divulgação)

A Mizuno também apresenta duas opções de tênis voltadas ao estilo do dia a dia, o Space Lights Pack. O modelo MZR ganha com duas opções de cores com inspiração em uma estética futurista e nas luzes nórdicas.

“Cada coleção da Mizuno Sportstyle nasce na interseção entre esporte, cultura e funcionalidade. No Space Lights Pack, adicionamos uma camada de futurismo que dialoga com a estética das ruas e com o movimento constante da moda urbana”, diz Rafael Santos, gerente de marketing da Mizuno.

O modelo está à venda no e-commerce da Mizuno e em alguns revendedores como Artwalk e Guadalupe pelo preço sugerido de R$ 899,99.

Olympikus

Olympikus: Corre Max 50 anos (Olympikus/Divulgação)

Em comemoração aos 50 anos da Olympikus, a marca apresenta novas cores aos modelos da Família Corre. Entre os destaques, estão os modelos Corre Grafeno 3, Corre Supra 2, Corre Max, Corre Trilha 2 e o Corre 4.

Os modelos Corre Grafeno 3, Corre Supra 2 e Corre Max foram relançados com uma base de cabedal neutra que contrasta com o logo destacado em azul e entressolas que vão do branco clássico a variações com detalhes coloridos ou degradês. O Corre Trilha 2 se diferencia pelo cabedal azul, o logo branco com detalhes em dourado e a entressola na mesma tonalidade. Já o Corre 4 traz um selo que reforça a comemoração de 50 anos.

Cara de Cool

A marca estreia no mercado com modelos para o dia a dia e com design minimalista. O modelo possui poucas costuras aparentes, lona com forro interno em couro natural e cinco variações de cor: pink, amarelo, laranja, preto e branco. “O Cara de Cool nasceu com uma justificativa quase infantil, já que sempre fui apaixonado por tênis. A expressão Cara de Cool era uma piada interna, mas aponta pra algo maior. O que define se você está de um lado ou de outro na vida é sua capacidade de rir de si mesmo, de não se levar tão a sério e de olhar a vida e as situações com certa leveza — o que não significa, de forma alguma, se viciar em positividades tóxicas”, diz Bruno Israel, fundador e diretor criativo da marca. À venda a partir de a R$ 479.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (calçado)Vulcabras AzaleiaOlympikusNew Balanceexame.core

Mais de Casual

LVMH afirma que Giorgio Armani foi um 'exemplo de máxima elegância'

Os melhores bares do Brasil comandados por duplas de sucesso, segundo ranking EXAME Casual 2025

Giorgio Armani morre aos 91 anos

A trajetória de Daniela Valadão, diretora-geral da Pandora, nas pistas de corrida

Mais na Exame

Mundo

México considera impor tarifas aos países com os quais não tem acordo comercial

Carreira

O truque que obriga o ChatGPT a organizar suas prioridades da semana

English

The next step for an energy drink empire in Brazil: R$ 30 million to grow

Casual

LVMH afirma que Giorgio Armani foi um 'exemplo de máxima elegância'