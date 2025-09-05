Runna estreia em sete idiomas e vira aposta global do Strava para corredores

Na manhã abafada de setembro em São Paulo, uma notificação em português surge no celular de um corredor: pela primeira vez, o Runna fala com ele no próprio idioma. O app de registro de corridas, então disponível apenas em inglês, passa a ecoar em outros seis idiomas — do francês ao japonês — para marcar o início da maior expansão global do Runna, aplicativo de treinos adquirido pelo Strava em 2024 e considerado o mais bem avaliado do mundo em sua categoria.

Com sede em Londres, o Runna anunciou que sua plataforma está agora localizada em sete novos idiomas: português (Brasil), espanhol, francês, alemão, italiano, holandês e japonês. A novidade inclui não apenas traduções, mas a adaptação completa de planos de corrida, vídeos de orientação e conteúdos culturais para engajar corredores em diferentes países. É a primeira grande iniciativa internacional desde aquisição..

Segundo Dom Maskell, cofundador e CEO do Runna, “levar o app a sete novos idiomas significa inclusão, acessibilidade e a ambição de tornar a corrida mais prazerosa para milhões de pessoas em todo o mundo”.

Desde a compra pelo Strava, que reúne uma das maiores comunidades esportivas digitais do planeta, a integração acelerou. O lançamento do Races by Runna, hub de provas que conecta corredores a competições oficiais, foi o primeiro passo. Agora, com a internacionalização, a empresa aposta em ampliar sua base de usuários na Europa, América Latina e Ásia.

A estratégia não se limita a abrir novos mercados. O Runna aposta em regionalização de conteúdo: imagens, linguagem e até as dicas de treino são adaptadas a cada cultura. O objetivo é criar proximidade, e não apenas traduzir palavras. Esse design “glocal” também está integrado ao roadmap de produto, que prevê lançamentos mais rápidos de novos recursos e suporte a outros idiomas nos próximos anos.

A companhia mantém parcerias globais com marcas como Lululemon, Maurten e Parkrun, e pretende fortalecer colaborações locais em cada novo mercado. Para o Strava, que busca consolidar sua posição em um setor de aplicativos de fitness cada vez mais competitivo, o Runna se torna peça-chave: a aposta é que planos de corrida personalizados aumentem engajamento e criem um ecossistema mais integrado para atletas amadores e profissionais.

“É mais do que tradução”, reforça Maskell. “É sobre dar a cada corredor, em qualquer idioma, a sensação de que alguém está correndo junto.”