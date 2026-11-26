A ex-diretora de operações da FTX, Constance Waing, chamou de racista a representação do fundador da Binance, Changpeng Zhao, em "Os Altruístas", afirmando que ela se baseou em estereótipos de mafiosos asiáticos.

“É muito racista”, disse Waing à Cointelegraph durante o episódio de quarta-feira do programa Chain Reaction, no X Spaces.

Waing criticou uma cena em que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, entram por uma porta dos fundos para se encontrar com Zhao, também conhecido como “CZ”. Segundo ela, a cena retrata Zhao como uma figura mafiosa asiática “tentando envolver essas duas pessoas inocentes em algo ruim”.

Os Altruístas, que estreou na quinta-feira, é uma dramatização da ascensão e queda do império cripto de Bankman-Fried. Antes considerado o prodígio das criptomoedas, Bankman-Fried comandou a FTX até seu colapso em novembro de 2022, quando uma corrida aos depósitos dos clientes expôs um déficit de vários bilhões de dólares.

No quarto episódio, o personagem de Zhao incentiva Bankman-Fried e Ellison a dar à Alameda Research acesso antecipado às ordens dos clientes da FTX para que ela possa negociar antes deles.

A cena recebeu críticas do próprio Zhao, que a chamou de “insana” e questionou como ela influenciaria a percepção pública em uma publicação no X.

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, também criticou a cena por exagerar o sotaque de Zhao e questionou se a representação era racista.

O criador da série, Graham Moore, identificou a cena como ficção em um ensaio de sexta-feira para a Vulture, escrevendo que “não há evidências de que CZ tenha especificamente pressionado a FTX a negociar antecipadamente”.

Waing relembra pedido de desculpas de Bankman-Fried

Waing assistiu à série com ex-colegas da FTX e da Alameda e concluiu que o programa é “completamente inventado”. Ela contestou a representação de festas no escritório, das relações entre executivos e de sua própria reação aos problemas na exchange.

Muitos funcionários da FTX mantinham todo o seu dinheiro na exchange antes do colapso, segundo Waing. Um funcionário em Hong Kong não tinha condições de pagar uma passagem para casa, então outra pessoa teve de comprá-la para ele.

Waing permaneceu nas Bahamas após o colapso da FTX para buscar respostas de Bankman-Fried.

“A única coisa que Sam me disse foi: ‘Sinto muito, eu estraguei tudo’”, disse Waing, relembrando a última conversa entre os dois antes de sua extradição para os EUA.

Ela disse que não recebeu nenhuma explicação além do que Bankman-Fried afirmou em entrevistas públicas e que não falou com ele nem com Ellison desde aquele período.

Bankman-Fried foi condenado por sete acusações de fraude e conspiração e sentenciado a 25 anos de prisão em março de 2024. Ellison se declarou culpada em dezembro de 2022 e testemunhou contra Bankman-Fried. Ela recebeu uma sentença de dois anos de prisão em setembro de 2024.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok