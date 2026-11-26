"Tomada" é um termo amplo, com quase 52 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre tomadas e interruptores na Black Friday 2026, a resposta tem uma líder isolada: a Tramontina.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de tomada o ChatGPT recomenda?

A Tramontina aparece em 98,8% das respostas, praticamente todas, com liderança isolada. A Schneider Electric vem em segundo, com 96,5%, seguida por Legrand (77%), WEG (70,5%), Alumbra (61,8%) e Pial (53,8%). Fame e a linha Pial Legrand também aparecem no top 10. A Telhanorte é o único varejista do ranking, com 51%.

A Tramontina é descrita como "destaque em custo-benefício" e pela "boa variedade de conjuntos completos". O site da marca está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT. A mais citada é a Shopee, com 80% de participação.

A Tramontina é uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT.

Quanto custa uma tomada na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como vitrine de preços. Os valores citados foram:

Schneider: R$ 4,90;

R$ 4,90; Soprano: R$ 7,90 e R$ 10,90;

R$ 7,90 e R$ 10,90; Fame: R$ 10,90.

Conjuntos com placa e módulos de linhas decorativas, tomadas com USB e interruptores inteligentes custam mais.

O que avaliar antes de comprar?

Corrente: tomadas de 10 A atendem a maioria dos aparelhos; as de 20 A (com pinos mais grossos) são necessárias para equipamentos de maior potência, como micro-ondas, air fryers grandes e fornos elétricos;

tomadas de 10 A atendem a maioria dos aparelhos; as de 20 A (com pinos mais grossos) são necessárias para equipamentos de maior potência, como micro-ondas, air fryers grandes e fornos elétricos; Padrão NBR 14136: é o padrão brasileiro de três pinos, obrigatório;

é o padrão brasileiro de três pinos, obrigatório; Tomadas com USB: práticas para carregar celulares sem adaptador. Confira a potência da saída USB;

práticas para carregar celulares sem adaptador. Confira a potência da saída USB; Interruptores inteligentes: permitem controlar a luz pelo celular ou por voz. Alguns exigem fio neutro na caixa;

permitem controlar a luz pelo celular ou por voz. Alguns exigem fio neutro na caixa; Linha e acabamento: comprar toda a casa na mesma linha garante padronização visual e facilita reposições.

A troca de tomadas parece simples, mas envolve risco de choque. Desligue o disjuntor do circuito e, na dúvida, chame um eletricista. Para quem vai reformar a parte elétrica, vale saber que Siemens, Schneider Electric e Steck lideram as indicações do ChatGPT em disjuntores. A EXAME também mostrou as marcas que a IA mais cita para casa e construção. Como os itens são baratos, compre tudo de uma vez para aproveitar o frete grátis.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de tomada na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Tramontina lidera as indicações do ChatGPT, com 98,8%.

Tomada de 10 A ou 20 A? A de 20 A é necessária para aparelhos de maior potência; para o resto, 10 A basta.